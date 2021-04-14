Türkiye’de kayıt dışı istihdam azalıyor

Yakup Sarıçiçek

İşsizlik oranı ise arttı. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı şubatta bir önceki aya nazaran 250 bin artarak 4 milyon 236 bin oldu. İşsizlik oranı ise 0.7 puanlık artışla yüzde 13.4’ü buldu. İşsizlik oranı geçen yılın aynı ayına nazaran da 0.7 puan arttı. Tarım dışı işsizlik oranı bir önceki aya göre 0.7 puanlık artışla yüzde 15.3 olarak hesaplandı. Şubatta 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya nispeten 0.4 puanlık artışla yüzde 26.9, istihdam oranı 0.3 puanlık azalışla yüzde 28.1 oldu. Bu yaş grubunda iş gücüne katılma oranı bir önceki aya nispeten 0.1 puan azalarak yüzde 38.5’e indi. DURUM VAHİM Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı şubatta bir önceki aya göre 22 bin azalıp 27 milyon 477 bine düştü. İstihdam oranı da 0.1 puan azalıp yüzde 43.4 düzeyine çekildi. İş gücüne katılma oranı aylık bazda 0.3 puan artarak yüzde 50.1 oldu.