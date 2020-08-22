Türkiye’de kalma süresi uzatıldı

Bakan Pekcan, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, yabancı plakalı araçların Türkiye’de kalma süresinde yapılan değişikliğe ilişkin bilgi verdi. Pekcan, “Türkiye’de bulunan kişisel kullanıma mahsus yabancı plakalı kara taşıtlarından, yurtta kalma süresi 1 Şubat 2020’den sonra bitmiş veya bitecek olanlar için süre sonu gümrük idaresine başvuru yapılmasına gerek olmaksızın 31 Ekim’e (bu tarih dahil) kadar uzatıldı. Bu sayede yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız araçlarını yurtdışı edememeleri nedeniyle herhangi bir mağduriyet yaşamayacaklardır” ifadelerini kullandı.