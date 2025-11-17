  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Vicdansız maganda eşi ve bebeğinin yanında saldırdı! Ters yönden gelen gözü dönmüş sürücü trafikte terör estirdi

Muhalefet karalar bağlayacak! Avrupa'dan Erdoğan itirafı

Türklerin kabusu Katarina, Yunanistan’da kriz çıkardı: Biri bu kadını durdursun

Bu ülke ne hale geldi böyle! Hasan Can Kaya, Hz. İsa (a.s) ile dalga geçti!

Kilisede ahlak dersi veren Sapık papaz Trump’ın “Manevi Danışmanı” Çıktı! 12 Yaşındaki Kıza İstismardan Yargılanan Rahip Morris’e komik ceza

Bangladeş’te tarihi karar: Eski Başbakan Hasina’ya idam cezası

Milli banliyö treni raylara indi

Mekke–Medine yolunda Facia! En az 42 kişi öldü

Gazze'de çadırları şimdi de lağım suları bastı!

Hindistan’dan itiraf ve Erdoğan övgüsü! “Krizi lehine çevirdi”
Türkiye'de kaç Suriyeli var? Kaç Suriyeli vatanına döndü? Toplam yabancı sayısı ne kadar... Bakan Yerlikaya açıkladı!
Gündem

Türkiye’de kaç Suriyeli var? Kaç Suriyeli vatanına döndü? Toplam yabancı sayısı ne kadar... Bakan Yerlikaya açıkladı!

DHA
DHA Giriş Tarihi:
Türkiye’de kaç Suriyeli var? Kaç Suriyeli vatanına döndü? Toplam yabancı sayısı ne kadar... Bakan Yerlikaya açıkladı!

İçişleri Bakanlığı'nın 2026 Yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye’deki toplam yabancı sayısı ile Suriyelilerin sayısını açıkladı. Türkiye’de yasal kalış hakkı olan yabancıların sayısının 3 milyon 615 bin 491 olduğunu söyleyen Yerlikaya “Bunun 2 milyon 381 bin 326'sı geçici koruma altındaki Suriyeliler, 1 milyon 85 bin 40'ı ise ikamet izni sahipleri ve 149 bin 125'i uluslararası koruma altındakilerdir" dedi.

İçişleri Bakanlığı'nın 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi'nin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda sunum yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göç politikalarını milletvekilleriyle paylaştıktan sonra Türkiye’deki toplam yabancı sayısını açıkladı. Yerlikaya, "31 Ekim 2025 itibarıyla ülkemizde yasal kalış hakkı olan yabancıların sayısı, 3 milyon 615 bin 491’dir. Bunun, 2 milyon 381 bin 326'sı geçici koruma altındaki Suriyeliler; 1 milyon 85 bin 40’ı ikamet izni sahipleri ve 149 bin 125’i uluslararası koruma altındakilerdir” dedi.

DÖNEN SURİYELİ SAYISI

Suriye’nin özgürlüğüne kavuşmasıyla birlikte gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüşlerin hız kazandığı bilgisini veren Yerlikaya “9 Aralık 2024-12 Kasım 2025 tarihleri arasında 557 bin 702 Suriyeli kardeşimiz gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli şekilde ülkesine döndü. 2016 yılından bu yana ise 1 milyon 297 bin 705 Suriyeli kardeşimiz vatanlarına gönüllü olarak geri dönüş yaptı" ifadelerini kullandı.

