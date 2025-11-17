Türkiye’de kaç Suriyeli var? Kaç Suriyeli vatanına döndü? Toplam yabancı sayısı ne kadar... Bakan Yerlikaya açıkladı!

İçişleri Bakanlığı'nın 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi'nin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda sunum yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göç politikalarını milletvekilleriyle paylaştıktan sonra Türkiye’deki toplam yabancı sayısını açıkladı. Yerlikaya, "31 Ekim 2025 itibarıyla ülkemizde yasal kalış hakkı olan yabancıların sayısı, 3 milyon 615 bin 491’dir. Bunun, 2 milyon 381 bin 326'sı geçici koruma altındaki Suriyeliler; 1 milyon 85 bin 40’ı ikamet izni sahipleri ve 149 bin 125’i uluslararası koruma altındakilerdir” dedi.

DÖNEN SURİYELİ SAYISI

Suriye’nin özgürlüğüne kavuşmasıyla birlikte gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüşlerin hız kazandığı bilgisini veren Yerlikaya “9 Aralık 2024-12 Kasım 2025 tarihleri arasında 557 bin 702 Suriyeli kardeşimiz gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli şekilde ülkesine döndü. 2016 yılından bu yana ise 1 milyon 297 bin 705 Suriyeli kardeşimiz vatanlarına gönüllü olarak geri dönüş yaptı" ifadelerini kullandı.