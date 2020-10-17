Koronavirüsten kaç kişi öldü? | Tüm dünya koronavirüs salgınına karşı büyük bir savaş veriyor. Bir ayandan hastalığa yakalanmamak için mücadele verenler bir yandan da ortada salgın yokmuş gibi davrananlar… Öyle ki bazı vatandaşlar maske takmanın gereksiz bir uygulama olduğunu düşünüyor. Uzmanlar ise altını çize çize belirtiyor ‘Bu salgından korunmanın tek yolu maske’ diye. Son dönemde İstanbul’da rakamların arttığı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından ifade edildi. Hal böyle olunca vatandaşlar güncel verileri daha yakından araştırmaya başladı. Peki, koronavirüs son durum nedir?

Türkiye'de kaç koronavirüs vakası var?

Türkiye salgının ilk gününden bugüne yaptığı test sayılarıyla takdir topluyor. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü yaptığı açıklamalarda Türkiye’deki ölüm oranının düşük olmasını takdir ediyor. Bu sebeple Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’da sık sık fedakar sağlık çalışanlarını tebrik ve takdir ediyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan son rakamlar şöyle:

16 Ekim 2020

Test Sayısı: 117.005

Hasta sayısı: 1.812

Vefat Sayısı: 73

İyileşen hasta sayısı: 1.419

Toplam test sayısı: 12.194.778

Toplam hasta sayısı: 343.955

Toplam vefat sayısı: 9.153

Toplam iyileşen hasta sayısı: 301.098