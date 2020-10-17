Türkiye'de kaç koronavirüs vakası var?
İstanbul koronavirüs vaka sayısı | Aralık ayında Çin'de ortaya çıkan ve hızla yayılan koronavirüs her gün dünyanın dört bir yanında binlerce can alıyor. Henüz bu salgına karşı ilaç ve aşı bulunmadı. Ancak uzmanlar aşı kadar faydalı bir korunma yolu olduğunu söylüyor. Elbette bu yöntem maske, mesafe ve hijyen. Vatandaşlar sık sık vaka ve vefat sayılarını araştırıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son dönemde İstanbul'da vakaların yüzde 50 oranında arttığını belirtmesinin ardından pek çok kişi İstanbul'daki vaka sayısını, İstanbul'da hangi bölgelerin riskli olduğunu araştırmaya başladı. Peki, İstanbul’da kaç koronavirüs hastası var? | İstanbul koronavirüs tablosu | Koronavirüs güncel vefat sayısı.
Koronavirüsten kaç kişi öldü? | Tüm dünya koronavirüs salgınına karşı büyük bir savaş veriyor. Bir ayandan hastalığa yakalanmamak için mücadele verenler bir yandan da ortada salgın yokmuş gibi davrananlar… Öyle ki bazı vatandaşlar maske takmanın gereksiz bir uygulama olduğunu düşünüyor. Uzmanlar ise altını çize çize belirtiyor ‘Bu salgından korunmanın tek yolu maske’ diye. Son dönemde İstanbul’da rakamların arttığı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından ifade edildi. Hal böyle olunca vatandaşlar güncel verileri daha yakından araştırmaya başladı. Peki, koronavirüs son durum nedir?
Türkiye'de kaç koronavirüs vakası var?
Türkiye salgının ilk gününden bugüne yaptığı test sayılarıyla takdir topluyor. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü yaptığı açıklamalarda Türkiye’deki ölüm oranının düşük olmasını takdir ediyor. Bu sebeple Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’da sık sık fedakar sağlık çalışanlarını tebrik ve takdir ediyor.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan son rakamlar şöyle:
16 Ekim 2020
Test Sayısı: 117.005
Hasta sayısı: 1.812
Vefat Sayısı: 73
İyileşen hasta sayısı: 1.419
Toplam test sayısı: 12.194.778
Toplam hasta sayısı: 343.955
Toplam vefat sayısı: 9.153
Toplam iyileşen hasta sayısı: 301.098