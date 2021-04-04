Türkiye’de aşılama uygulaması 14 Ocak 2021’de Sinovac aşısıyla başladı. Nisan ayıyla birlikte Alman aşısı da yapılmaya başlandı. Pek çok kişi Türkiye’de kaç kişiye aşı yapıldığını araştırmaya başladı. Şimdiye kadar kaç kişi aşı oldu?

Türkiye’de kaç kişi oldu? Şimdiye kadar aşı olanların sayısı?

4 Nisan saat 18.00 itibariyle Türkiye'de 16.785.113 doz aşı yapıldı. Sistem kronik hastalıkları olanlara, 60 yaş üstüne ve 60 yaş üstü eşi olanlara randevu veriyor. Haziran ayının sonuna kadar 40 yaş üstüne kadar randevu sırasının gelmesi bekleniyor.

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