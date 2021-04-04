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Sağlık Türkiye’de kaç kişi oldu? Şimdiye kadar aşı olanların sayısı?
Sağlık

Türkiye’de kaç kişi oldu? Şimdiye kadar aşı olanların sayısı?

Kaç kişi korona aşısı oldu? Koronavirüs aşılama uygulaması 14 Ocak 2021’de başladı. Milyonlarca kişi şimdiye kadar Türkiye’de kaç kişinin aşı olduğunu araştırıyor. Peki, kaç kişi oldu? Türkiye’de kimlere aşı yapıldı? Toplam yapılan aşı sayısı

Yeniakit Publisher
2021-04-04 17:51:00 -
Türkiye’de kaç kişi oldu? Şimdiye kadar aşı olanların sayısı?

Türkiye’de aşılama uygulaması 14 Ocak 2021’de Sinovac aşısıyla başladı. Nisan ayıyla birlikte Alman aşısı da yapılmaya başlandı. Pek çok kişi Türkiye’de kaç kişiye aşı yapıldığını araştırmaya başladı. Şimdiye kadar kaç kişi aşı oldu?

Türkiye’de kaç kişi oldu? Şimdiye kadar aşı olanların sayısı?

4 Nisan saat 18.00 itibariyle Türkiye'de 16.785.113 doz aşı yapıldı. Sistem kronik hastalıkları olanlara, 60 yaş üstüne ve 60 yaş üstü eşi olanlara randevu veriyor. Haziran ayının sonuna kadar 40 yaş üstüne kadar randevu sırasının gelmesi bekleniyor.

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