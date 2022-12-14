Türkiye'de inanılmaz rezerv! Topraklardan fışkırıyor, ABD ve Çin peşine düştü

Türkiye’nin ocak-kasım dönemi ihracatı, geçen yılın aynı süreci kapsamında yüzde 14 artışla 231 milyar dolara ulaşırken, maden sektörü de bu büyümeye pozitif katkı sağladı. İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) tarafından paylaşılan verilere göre sektör, ihracatını 2022’de geçen yılın 11 aylık dönemine göre yüzde 10,23 artırarak, 5.9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Maden sektörünün ihracatında ürün grubu bazında, 1 milyar 998 milyon dolarla metalik cevherler ilk sırada, 1 milyar 928 milyon dolarla doğal taşlar ikinci sırada, 1 milyar 257 milyon dolarlık ihracatla endüstriyel mineraller üçüncü sırada yer aldı. 11 aylık dönemde metalik cevherlerde yüzde 2,03, doğal taşlarda yüzde 0,04, endüstriyel minerallerde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26,58’lik artış yaşandı.

Maden sektörünün söz konusu dönemde en çok satış gerçekleştirdiği ülkeler sıralamasında 1.2 milyar dolarlık ihracatla Çin öne çıktı. İkinci sırada 588 milyon dolarlık ihracatla ABD, üçüncü sırada ise 350 milyon dolarlık ihracatla Bulgaristan yer aldı. Dördüncü sıradaki İtalya’ya 291 milyon, beşinci sıradaki İspanya’ya ise 255 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiği gözlendi. İMİB verilerine göre bu beş ülkeyi sırasıyla Belçika, Hindistan, Almanya, Romanya ve Fransa takip etti. Diğer yandan artış oranları dikkate alındığında ise söz konusu dönemdeki en dikkat çekici rakamlar Bulgaristan’a yüzde 55,98, İtalya’ya yüzde 50,91 ve Hindistan’a yüzde 23,79’luk büyüme paylarıyla öne çıktı.

“Ülkemize daha fazla katkı sunmayı amaçlıyoruz”

Maden ihracatında 11 aylık dönemi değerlendiren İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu Üyesi Fahri Hacıalioğlu, “Yılın 11 ayında ihracatta yaşanan artış sektörümüzü sevindirdi. Ancak ihracatımızda son 2-3 aydır bir yavaşlama olduğunu söylemeliyiz. Özellikle ABD ve Avrupa’da resesyonun etkileri daha net görülmeye başladı. Çin’de de pandemi süreci hala etkili oluyor. Ana pazarlarımızda bu durumların yaşanması doğal olarak bizi etkiliyor. Ancak İMİB olarak ihracatımızın yavaşlamaması ve hatta daha üst seviyelere çıkması için çalışmalar yapıyoruz. Yapılan çalışmalarla üyelerimizin pazarlarını çeşitlendirmeye, bulundukları pazarlarda da konumlarını güçlendirmeye çalışıyoruz. Ticaret heyeti ve alım heyeti programları düzenliyor, yurt dışındaki fuarlara milli katılım gerçekleştiriyoruz. Maden sektörümüzün potansiyelinin daha büyük olduğunu biliyoruz. Gelecekte madenlere daha çok ihtiyaç duyulacak. Madencilik ürünleri tüm dünyayı yakından ilgilendiriyor. Buradan yola çıkarak Türkiye’nin dünya pazarından daha fazla pay almasını amaçlıyoruz. Maden sektörünün toplam ihracatı 2022 sonunda geçen yılı geride bırakacak. Ancak bu yükseliş bizim için yeterli değil. Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak 2023 yılında ihracatımızı daha hızlı artırmayı, ülkemize daha fazla katkı sunmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

Dünya Gazetesi