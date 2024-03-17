  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Erdoğan'ın "son seçimim" çıkışına Bahçeli'den cevap: Bırakamazsın!

Kırılmaya en yakın yer işte burası! Kırılırsa 7.8 büyüklüğünde deprem üretecek

Adam öldürüp kaçtığı ABD’de kahkaha atanı böyle cilaladı! ‘Torunum örümceği alır camdan atardı’

Partinin nabzı Ankara’da atıyor MHP’de büyük gün

Ne anlatırlarsa anlatsınlar olay oraya gidiyor! Balya balya avrolar deste deste dolarlar!

Bankacı sandı 4.5 milyon kaptırdı! O iş adamının numarasını da kopyalamışlar

ABD 3 İHA düşürdü! "Yakın tehdit oluşturuyorlardı"

Evde telefonla konuşurken 7 bin TL ceza yiyebilirsiniz! Resmi Gazete'de yayımlandı, aman dikkat

Erdoğan açıklamıştı: Kato Dağı ve Faraşin Yaylası’ndan petrol fışkıracak

Ben Kemal geliyorum… Kılıçdaroğlu İzmir’de ayakta alkışlandı! Eş başkanlar bunu beklemiyordu
Gündem Türkiye'de ilk kez yapıldı. Murat Kurum'dan interaktif seçim filmi! Tıklayın filmi siz yönetin
Gündem

Türkiye'de ilk kez yapıldı. Murat Kurum'dan interaktif seçim filmi! Tıklayın filmi siz yönetin

Yeniakit Publisher
2024-03-17 14:56:00 - 2024-03-17 15:09:04

Cumhur İttifakı'nın AK Partili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Türkiye'nin seçimler tarihinde bir ilke imza attı. Kurum için hazırlanan reklam filminin yönetmen koltuğuna filmi izleyenler oturuyor.

2024 Mahalli İdareler Seçimleri'ne 14 gün kala en büyük yarış İstanbul'da yaşanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için tam 52 isim yarışıyor.

Elbette öne çıkan isimler Cumhur İttifakı'nın AK Partili Murat Kurum ile mevcut belediye başkanı ve CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu...

İki aday da seçim çalışmalarına devam ederken Murat Kurum cephesinde bir ilk yaşandı. Murat Kurum'un seçim kampanyası için Türkiye'de ilk kez interaktif bir seçim filmi çekildi.

İşe gitmek isteyen bir gencin İstanbul'da yaşadıklarını anlatan film, izleyenlerin seçimleri doğrultusunda ilerliyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Kahve mi içsem çay mı" sorusuyla başlayan filmde sorular "arabayla mı gitsem toplu taşımayla mı" diyerek devam ediyor...

Aşağıdaki linki tıklayın gideceğiniz yönü ve filmin sonunu siz belirleyin

TIKLAYIN… FİLMİN YÖNETMENİ SİZ OLUN

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23