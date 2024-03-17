Türkiye'de ilk kez yapıldı. Murat Kurum'dan interaktif seçim filmi! Tıklayın filmi siz yönetin

2024 Mahalli İdareler Seçimleri'ne 14 gün kala en büyük yarış İstanbul'da yaşanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için tam 52 isim yarışıyor.

Elbette öne çıkan isimler Cumhur İttifakı'nın AK Partili Murat Kurum ile mevcut belediye başkanı ve CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu...

İki aday da seçim çalışmalarına devam ederken Murat Kurum cephesinde bir ilk yaşandı. Murat Kurum'un seçim kampanyası için Türkiye'de ilk kez interaktif bir seçim filmi çekildi.

İşe gitmek isteyen bir gencin İstanbul'da yaşadıklarını anlatan film, izleyenlerin seçimleri doğrultusunda ilerliyor.

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"Kahve mi içsem çay mı" sorusuyla başlayan filmde sorular "arabayla mı gitsem toplu taşımayla mı" diyerek devam ediyor...

Aşağıdaki linki tıklayın gideceğiniz yönü ve filmin sonunu siz belirleyin