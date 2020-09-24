Türkiye'de esnaf ve sanatkar sayısındaki artış Kovid-19'a rağmen zirveye çıktı

ANKARA (AA) - ZEYNEP DUYAR CANLI - Türkiye'de ocak-ağustos döneminde tescil edilen esnaf ve sanatkar sayısı 259 bine yaklaştı. Bu sayı, son 5 yılın zirvesi oldu. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen son dönemde iş yerini kapatan esnaf sayısı ise 8 aylık dönemler dikkate alındığında son 5 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti.

AA muhabirinin, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) verilerinden derlediği bilgilere göre, yılın 8 aylık döneminde tescil edilen esnaf ve sanatkar sayısı 258 bin 719 oldu. Bu sayı aynı dönemler dikkate alındığında 2016'da 162 bin 324, 2017'de 157 bin 829, 2018'de 157 bin 249 ve 2019'da 150 bin 267 olarak kayıtlara geçmişti.

Veriler aylar itibarıyla incelendiğinde, en fazla tescilin Kovid-19 tedbirlerinin devrede olduğu nisan ayında yapıldığı görüldü. Nisan'da 43 bin 205 esnaf ve sanatkarın tescili yapıldı. Bunu 42 bin 471 tescille temmuz ve 35 bin 386 tescille haziran ayı izledi. En az tescilin gerçekleştirildiği ay ise 22 bin 248 ile mayıs oldu.

- Esnaf ve sanatkarlar en fazla 2018'de kepenk kapattı

Ocak-ağustos dönemleri dikkate alındığında en fazla kepenk 2018 yılında kapatıldı. O yıl 71 bin 825 kişi iş yerini kapattı. Bu sayı geçen yıl 69 bin 672, 2017'de 64 bin 305 ve 2016'da 63 bin 208 olarak gerçekleşti.

Bu yılın 8 aylık döneminde ise Kovid-19 salgınının etkilerine rağmen iş yerini kapatan esnaf ve sanatkar sayısı son 5 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti ve 60 bin 870 olarak kayda geçti.

- Esnaf en fazla 2017'de meslek kolunu değiştirdi

Esnafın en fazla meslek kolunu değiştirdiği yıl ise 2017 oldu. Söz konusu yılın 8 aylık döneminde 696 bin 164 esnaf işini değiştirdi. Bu yılı 266 bin 353 ile 2016, 113 bin 118 ile 2019 ve 84 bin 562 ile 2018 yılı takip etti.

Bu yılın 8 aylık döneminde tadil sayısı 72 bin 212 ile son 5 yılın en düşüğü olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de 31 Ağustos itibarıyla toplam 1 milyon 983 bin esnaf ve sanatkar faaliyet gösteriyor.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf ve sanatkar tescilinin son 5 yılın zirvesinde olmasına ilişkin şunları söyledi:

"Bu tablonun en önemli sebebi kadın üyelerimizden ilk girişte ücret almamamızdır. Şu anda 330 bine yakın kadın üye sayımız var. Bu rakam birçok devletin nüfusundan fazla. Gelecekte esnafa yapılacak teşviklerle bu sayı daha da artacaktır. Küçük esnaf ekonominin barometresidir."