Türkiye’de esnaf sayısı 2 milyona yaklaştı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) verilerine göre, 31 Ağustos itibarıyla ülkedeki esnaf sayısı 1 milyon 953 bin 120’ye ulaştı. Bu esnafl ara ait 2 milyon 103 bin 745 iş yeri kayıtlara geçti. Esnaf sayısı, nüfus yoğunluğuna göre en fazla il Burdur olarak belirlendi. Yaklaşık 271 bin nüfusa sahip Burdur’da esnaf sayısı 11 bin 638’i bulurken, bu rakamın kentin nüfusuna oranı yüzde 4,3 oldu. Esnaf sayısının en yoğun olduğu diğer iller sırasıyla yüzde 4,21 ile Muğla, yüzde 4,01 ile Çanakkale, yüzde 3,96 ile Artvin ve yüzde 3,91 ile Edirne olarak kaydedildi. Öte yandan Şırnak, nüfusa göre esnaf yoğunluğunun en az olduğu il olarak sıralamada yer aldı. Kentteki esnaf sayısı ağustos sonu itibarıyla 5 bin 146 oldu. Buna göre Şırnak nüfusunun sadece yüzde 0,97›si esnafl ık yapıyor. Şırnak›ı yaklaşık yüzde 1,01 ile Batman yüzde 1,29 ile Diyarbakır, yüzde 1,36 ile Ağrı, yüzde 1,42 ile Siirt takip ediyor. İllere göre incelendiğinde Türkiye’de esnaf sayısı 240 bin 411 ile en fazla İstanbul’da bulunuyor. Bu rakam, Türkiye’deki toplam esnafın yüzde 12’sini oluşturuyor.

Nüfusun yüzde 2,3’ü esnaf

İstanbul’u 121 bin 527 esnafl a İzmir, 100 bin 535 esnafl a Ankara, 84 bin 901 esnafl a Antalya ve 77 bin 290 esnafl a Bursa takip etti. Esnaf sayısı en az olan il ise Bayburt oldu. Bayburt’ta sadece 2 bin 1 esnaf faaliyet gösteriyor. Bu kenti 2 bin 302 esnafl a Tunceli, 2 bin 436 esnafl a Ardahan, 3 bin 418 esnafl a Gümüşhane ve 3 bin 436 esnafl a Iğdır izledi. Geçen yıl sonu itibarıyla 83 milyon 154 bin 997 kişilik nüfusa sahip Türkiye’de esnaf sayısı, toplam nüfusun yüzde 2,3’ünü oluşturuyor. Bir başka ifadeyle Türkiye’de her 100 kişiden yaklaşık 2’si esnafl ıkla ekmeğini kazanıyor.