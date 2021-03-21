Telefonlar, hayatımızın bir parçası haline geldi. Öyle ki pek çok insan telefonu olmadan kendini eksik hissediyor. Telefon sahipleri, telefonları bozulunca, kaybolunca veya farklı nedenlerden dolayı yeni telefon arayışına çıkıyorlar. En çok tercih edilen telefon markalarını araştırıyorlar. Peki Türkiye’de en çok satan telefon markaları ve modelleri hangileridir?

- Samsung Galaxy A21S – 64 GB

- Apple iPhone 11 – 64 GB

- Samsung Galaxy A31 – 128 GB

- Samsung Galaxy A11 – 32 GB

- Samsung Galaxy A51 – 64 GB

- Redmi Note 9 Pro – 128 GB

- Huawei P40 Lİte – 128 GB

- Apple iPhone 11 – 128 GB

- Apple iPhone SE 2020 – 64 GB

- Samsung Galaxy A71 – 128 GB

- Redmi Note 9 – 128 GB

- Huawei P Smart S – 128 GB

- Oppo Reno 4 Lite – 128 GB

- Samsung Galaxy Note 10 Lite – 128 GB

- Samsung Galaxy M31 – 128 GB

- Oppo A72 – 128 GB

- Redmi Note 8 – 64 GB

- Oppo A52 – 64 GB

- General Mobile GM 20 – 64 GB

- Samsung Galaxy A71 – 32 GB