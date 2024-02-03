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Yaşam Türkiye'de devlet seferber oldu! O günden beri deprem bölgesine tedbir, destek: ayağa kaldırıldı, kontrol altında
Yaşam

Türkiye'de devlet seferber oldu! O günden beri deprem bölgesine tedbir, destek: ayağa kaldırıldı, kontrol altında

Yeniakit Publisher
2024-02-03 21:34:00 -
Türkiye'de devlet seferber oldu! O günden beri deprem bölgesine tedbir, destek: ayağa kaldırıldı, kontrol altında

Asrın felaketinin vurduğu illeri ayağa kaldırmak için devlet, ilk andan itibaren seferber oldu. Kalıcı konutlar kısa sürede yükseldi. Bölgede yeni ve donanımlı hastaneler hizmete girerken, depremzede esnafa da destek sağlandı. Türkiye işbirliğini daha derinleştirmeyi ve farklılıkları gidermeyi amaçladığını duyurdu

Büyük acının ardından büyük seferberlik başladı. Asrın felaketinin yaraları, asrın dayanışması ile sarıldı. Depremzedeler yalnız bırakılmadı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk anından itibaren, devlet tüm imkanları ile harekete geçti. Kentleri ayağa kaldırmak için hızlı adımlar atıldı. Ekonomik kaynaklar afet bölgesi için devreye girdi. İlk etapta 100 milyar lira kaynak ayrıldı, AFAD'a 1 milyar lira ek bütçe tahsis edildi. Bölgede ticaret yaşamının devam etmesi için çalışmalar yapıldı. Kurulan konteyner çarşılar farklı sektörlerden esnafa tahsis edildi.

680 bin konutun yapılması kararlaştırıldı

En önemli öncelik, depremzedelere yeni evlerini teslim etmekti. Kalıcı konutlar için kısa sürede çalışmalar başladı. 11 ilde zemin etüdü yapıldı. 680 bin konutun yapılması kararlaştırıldı. İlk kazma ise Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde vuruldu. Eş zamanlı olarak sürdürülen hasar tespit çalışmaları ise depremin 45'inci gününde tamamlandı. Depremin vurduğu tüm kentlerde 17 bin 902 köy evi ve afet konutunun temeli atıldı.

Kalıcı konut seferberliği kısa sürede sonuç verdi. Asrın felaketinden 80 gün sonra depremzedeler, yapımı tamamlanan köy evlerine yerleşmeye başladı.

Yerinde dönüşüm
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Evi yıkılan depremzedelerin topraklarından uzaklaşmamaları için de projeler hayata geçti. 'Yerinde dönüşüm' ile afetzedelere kolaylık sağlandı. Kendi ev ve iş yerini inşa etmek isteyenlere hibe ve faizsiz kredi verildi.

Deprem bölgesinde yapılan hastaneler

Afet bölgesinde sağlık hizmetleri de unutulmadı. Yeni ve tam donanımlı tesisler yükseldi. Hatay'daki Defne Hastanesi 3 ay içinde bin 44 sağlık çalışanı ile hizmet vermeye başladı. İskenderun Devlet Hastanesi de deprem bölgesinin hizmetine sunuldu. 400 yataklı Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi, felaketin birinci yılında tamamlandı. Kahramamaraş'a yapılan yeni şehir hastanesinin inşaatı ise hızla yükseliyor.

KOSGEB borçları silindi

Devlet, depremzede KOBİ'lerin de yanındaydı. İşletme sahiplerinin KOSGEB borçları silindi, hasar alan işletmelere faizsiz finansman imkanı sağlandı. Deprem bölgesinde 450 milyon dolarlık kaynak devreye girdi. Asrın felaketinin izlerini silmek için ilk andan itibaren sürdürülen mücadele devam ediyor.

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