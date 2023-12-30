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Ekonomi Türkiye'de dev firma, Suudi Arabistan'dan ham madde ithal eden şirketlere destek oldu! Yeniden yapılanma için bu fırsat kaçmaz! 3 sene...
Ekonomi

Türkiye'de dev firma, Suudi Arabistan'dan ham madde ithal eden şirketlere destek oldu! Yeniden yapılanma için bu fırsat kaçmaz! 3 sene...

Yeniakit Publisher
2023-12-30 01:08:00 - 2023-12-30 01:27:42
Türkiye'de dev firma, Suudi Arabistan'dan ham madde ithal eden şirketlere destek oldu! Yeniden yapılanma için bu fırsat kaçmaz! 3 sene...

Türkiye Finans dikkat çeken bir adım attı: Saudi Exim ile imzaladığı finansman anlaşmasıyla Suudi Arabistan'dan ham madde ithal eden müşterilerine iki- üç yıl üzeri vade ile finansman imkanı sunuyor.

Banka açıklamasına göre, işbirliği kapsamında Türkiye Finans'ın ithalatçı müşterileri Saudi Exim ile bir murabaha anlaşması yapacak.

Ayrıca işbirliği kapsamında, Türkiye Finans'ın ithalatçı müşterileri başta olmak üzere ithalat işlemleri tüm taraflar için katılım finans ilkeleriyle uyumlu, güven esasına dayalı olarak gerçekleştirilecek.

Türkiye Finans'ın sunduğu ithalat finansmanı imkanından ağırlıklı olarak petrokimya ürünlerini ham madde olarak kullanan, sentetik iplik, halı üretimi, ambalaj gibi sektörlerde faaliyet gösteren orta-büyük ölçekli firmaların yararlanması bekleniyor. Bu çerçevede sunulan finansman imkanı petrol dışı ham maddeleri kapsıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Finans Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Murat Altun, Türkiye Finans olarak katılım finans sisteminin özünde yer alan üretimi, ticareti ve ihracatı destekleme önceliklerini kararlı biçimde sürdürdüklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle ihracat ve ithalat yapan, üretim ve ticaretin içinde olan müşterilerimizin finansal anlamda ihtiyaçlarını hızlıca karşılamak amacıyla uygun maliyetli finansman seçeneklerini ve kaynaklarımızı geliştirmeye de devam ediyoruz. Uluslararası düzeyde itibarlı ve güvenilir iş ortağı kimliğimizle Saudi Exim ile yaptığımız finansman anlaşmasıyla uluslararası kaynaklarımıza bir yenisini daha ekledik. Bu anlaşmayla birlikte Suudi Arabistan'dan ithalat gerçekleştiren firmalara 2- 3 yıl üzeri vade ile finansman imkanı sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Dış ticaret alanında faaliyet gösteren şirketleri farklı finansman seçenekleriyle fonlamaya, üretimi, ticareti ve ülkemizin ekonomisini desteklemeye devam edeceğiz."
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