Türkiye’de delta varyantı görülen hasta sayısı açıklandı

Koronavirüsle mücadelede aşı uygulamalarıyla salgından kurtulmak, tüm ülkelerin hedefi arasında yer alıyor. Aşı uygulamaları hızla devam ederken ilk olarak Hindistan'da ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan Delta varyantı ile ilgili elde edilen yeni veriler endişe yarattı. Bu verilere göre, delta varyantının hastalık yapıcı ve bulaşıcılık özellikleri diğer varyantlara göre oldukça fazla. Tüm dünyada koronavirüsle birlikte delta varyantı endişesi sürerken Bakan Koca, delta varyantının Türkiye'de kaç kişide görüldüğünü açıkladı!

Delta varyantı özellikle İngiltere'de hastaneye yatışları toplamda 2 kat arttırdı. İngiltere Halk Sağlığı kurumunun açıklamasına göre yeni vakaların neredeyse büyük çoğunluğu Delta varyantı kaynaklı. Hastaneye başvurularda ve hastaneye yatırılan Covid-19 hastalarının sayısı haftalık yüzde 20 artış göstermiş durumda.

İşte son veriler

Bakan Koca, AK Parti Genel Merkezi'nde AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım başkanlığında düzenlenen toplantıda milletvekillerini ve partinin MKYK üyelerini bilgilendirdi. Bakan Koca, sağlık politikaları, 1 Temmuz itibarıyla başlayacak normalleşme süreci, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini duyurduğu ve Faz-3 aşamasına geçilen TURKOVAC aşısına ilişkin çalışmalar hakkında milletvekillerine bilgi verdi. Bakan Koca, dünyada etkili olmaya başlayan ve Türkiye'de de görülen delta varyantını milletvekillerine anlattı.

Bakan Koca, milletvekillerine delta varyantının Türkiye'de 134 kişide görüldüğünü söyledi. Milletvekillerinin yoğun ilgi gösterdiği toplantı basına kapalı olarak yaklaşık 3,5 saat sürerken, toplantının ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.

Hangi ülkelerde yaygın?

Hindistan'dan sonra İngiltere'yi etkileyen korona virüsünün Delta varyantı son günlerde Portekiz'de de baskın hale gelmeye başladı. Almanya, Fransa ve İspanya'da da ortaya çıkan virüs varyantı dünyada yaklaşık 70 ülkeye yayılmış durumda. Son verilere göre Delta varyantı; İngiltere'de COVID-19 enfeksiyonlarının %98'ini, Portekiz'de %96'sını, İtalya'da %20'den fazlasını ve Belçika'da yaklaşık %16'sını oluşturuyor.