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Spor Türkiye'de de forma giymişti! Stevan Jelovac hayatını kaybetti
Spor

Türkiye'de de forma giymişti! Stevan Jelovac hayatını kaybetti

Daha önce Türkiye'de Antalya Büyükşehir Belediyespor ve Gaziantep Basketbol formalarını da giyen Yunanistan'ın AEK Kulübü'nün Sırp basketbolcusu Stevan Jelovac hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-12-06 12:33:00 -
Türkiye'de de forma giymişti! Stevan Jelovac hayatını kaybetti

Yunanistan'ın AEK Kulübü, takımın Sırp basketbolcusu Stevan Jelovac'ın 32 yaşında felç geçirdikten sonra hayatını kaybettiğini duyurdu.

AEK Kulübünden yapılan açıklamada, "Savaşçımız, kardeşimiz Stevan melek oldu. Gökyüzüne uçtu." ifadesi kullanıldı.

Jelovac, daha önce Türkiye'de Antalya Büyükşehir Belediyespor ve Gaziantep Basketbol formalarını da giymişti.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Ülkemizde de forma giyen basketbolcu Stevan Jelovac'ın acı kaybını üzüntüyle öğrendim. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim." ifadelerini kullandı.

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