Türkiye'de çığır açan, rakipsiz ve ölümcül adımlar: TRG-230-İHA Akıncı TİHA'dan ateşlendi! Harp doktrinini değiştirecek!

Geçtiğimiz günlerde yapılan bir test atışı, hem Türk savunma sanayiinin gelişimi hem de dünya genelinde ses getirecek işlere imza atılmaya devam edileceğinin gösterilmesi açısından oldukça önemliydi.

HEDEFİ TAM İSABETLE VURDU

Baykar'a ait Akıncı TİHA'dan ateşlenen ve Roketsan tarafından üretilen, Türkiye'nin ilk havadan karaya süpersonik füzesi TRG-230-İHA, 100 kilometre üzerindeki hedefi tam isabetle vurdu.

Böylece Türkiye, normalde karadan karaya atılmak üzere üretilmiş bir balistik füzeyi SİHA'dan ateşlemeyi başardı. Bu durum sadece Türkiye için değil dünya harp doktrini için de son derece kritik bir yenilik.

UKRAYNA SAVAŞI İYİ BİR ÖRNEK OLDU

Savunma Sanayii Araştırmacısı Yusuf Akbaba, Akıncı'dan TRG-230-İHA füzesinin ateşlenmesinin önemini ve sürece dair beklentileri anlattı.

Akbaba, günümüz muharebe sahasında çok sayıda kullanabileceğiniz, maliyeti uygun ve hedef üzerinde etki sağlayabileceğiniz roket/füze gibi mühimmatın son derece önemli olduğunun altını çizdi.

Ukrayna-Rusya arasındaki savaşın çok iyi bir örnek olduğundan bahseden Akbaba, gelişmiş ama oldukça pahalı füze stoklarının azalmasının ne anlama geldiğini bu süreçte çok yakından görüldüğünün önemini belirtti.



AKINCI TİHA DAHA DA 'ÖLÜMCÜL' OLDU

Türkiye'nin TRG-230-İHA hamlesi ile aslında tam da bu noktada önemli bir kazanım elde ettiğine vurgu yapan Akbaba, "Kısa sürede yüksek adetlerde üretebileceğiniz, maliyeti pahalı olmayan, hedefi büyük bir hassasiyetle yok eden bir füzeyi insansız hava aracından atabiliyorsunuz. star'da yer alan habere göre: Neresinden bakarsanız bakın son derece kritik bir kabiliyet." dedi.

Akbaba, bu noktada füze kadar platforma da bir parantez açıyor. Sadece TRG-203-İHA'nın değil Akıncı'nın sahip olduğu özelliklere oranla son derece maliyet etkin bir araç olduğunun altını çizdi. Akbaba'ya göre Akıncı TİHA zaten maliyet etkin bir platformken, bir de maliyet etkin süpersonik güdümlü topçu roketinin entegrasyonuyla kıymetli hedefler için daha da ölümcül oldu.

DÜNYADA ÇOK AZ SAYIDA ÜLKE BU KABİLİYETE SAHİP

Dünyada bulunan benzer konseptler hakkında açıklamalarda bulunan Akbaba, öncesinde Türkiye için ayrı bir değerlendirmede daha bulunuyor ve "Elimizde yağ vardı, şeker vardı, un vardı sadece helva yapmak kalıyordu. Sonunda o helva yapıldı." bilgisini paylaşıyor.

Çok sayıda atış yaparak düşman savunma unsurlarını sature edecek, daha net bir ifadeyle artık cevap veremez hale getirecek bir konsepti Türkiye haricinde İsrail ve İran'ın denediğini de sözlerine ekliyor.

"AKINCI ALAN ÜLKELER BU FÜZEYİ DE MUTLAKA İSTEYECEKTİR"

Yusuf Akbaba, teknik bazı detayların ardından sürecin ihracat potansiyeline de değindi. Türkiye'nin TRG-230-İHA ve Akıncı ikilisiyle dünyada bir elin parmaklarını geçmeyen ülkelerin sahip olduğu kapasiteye ulaştığını söyleyip;

"TRG-230, Karabağ Savaşı'nda sahada düşman unsurlarına karşı kullanılmıştı. Azerbaycan Ordusu'nun büyük beğenisini kazandı. Azerbaycan'ın Akıncı TİHA tedarik ettiğini göz önünde bulundurarak TRG-230-İHA füzesini de almasını bekliyorum. Azerbaycan haricinde Akıncı TİHA alan diğer ülkeler de TRG-230-İHA'yı talep edecektir. Yaklaşık 150 kilometre menzile ulaşan süpersonik bir mühimmata bütün kullanıcılar sahip olmak ister.

TRG-230-İHA'nın menzili yüksek. Katı yakıtlı olması sebebiyle BUK, S-300 ve Patriot gibi hava savunma sistemlerine karşı etkili olacak. Burada BUK ve S-300 çok önemli. Çünkü Türkiye'ye ya da dost ve kardeşlerine hasmane tutum sergileyen çok sayıda ülke bu sistemlere sahip.

Hava savunma sistemleri haricinde düşmana ait kritik üs ve merkezler de TRG-230-İHA'nın hedefi olabilir. Ayrıca gerekli koşullar sağlandığında düşman donanma unsurları da yine aynı füzeyle çok ciddi biçimde vurulabilir."

DAHA KÜÇÜK HEDEFLERİ İÇİN YENİ ATIŞ YOLDA

TRG-230-İHA her ne kadar ucuz bir füze olsa da Türkiye'nin daha küçük hedefler için farklı bir yol haritası olduğunu öğreniyoruz.

Akbaba bu noktada daha küçük hedefler için daha yoğun sature atış yapılabilecek TRG-122-İHA mühimmatına dikkat çekiyor ve TRG-122-İHA güdümlü topçu roketinin de yakın zamanda Akıncı TİHA'dan atılacağı bilgisini veriyor.