Türkiye'de büyük tehlike! Zehri yatağa hapsediyor

Türkiye'de sıcaklarla birlikte yılanların görülme sıklığı arttı. Vatandaşlar, yılanlardan yaka silkerken, son dönemlerde görülmeye başlayan çiyanlar ise yeni bir sorunu beraberinde getirdi.

Mustafa Topaloğlu'nun eşini soktu

Mustafa Topaloğlu'nun dini nikahlı eşi ve 2 çocuğunun annesi Derya Topaloğlu geçtiğimiz günlerde çıyan sokması nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Derya Topaloğlu'nun zamanında müdahale sayesinde ölümden döndüğü belirtildi.

Türkiye'de insanı öldüren bir çıyan zehrinin varlığı henüz bilinmiyor. Ancak çıyan sokmasının ardından tedavi uygulanmazsa, zehrin insanı felce kadar götürebilecek etkiler yarattığı biliniyor. Bu nedenle özellikle çocuklar ve yaşlıların çıyan sokması durumunda acilen bir sağlık merkezine başvurması tavsiye ediliyor.

Sıcaklarda ortaya çıkıyor

Etçil olan bu canlılar kış aylarında çoğunlukla nemli, karanlık ve tenha olan yerlerde saklanmayı seviyor. Çiyanlar, yaz ve ilkbahar aylarında yumurtalarını oylukların ve nemli toprağın içerisinde bırakırken daha çok sıcak bölgelerde yaşıyorlar.