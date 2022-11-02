Türkiye’de büyük bir gaz merkezi kurulabilir mi?

RESUL EKREM ŞAHAN ANKARA

İki hafta önce, Kazakistan’ın başkenti Astana’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yaptığı görüşmede, “Gaz tedarikinde Türkiye en güvenli güzergâh haline geldi. Avrupa’dan çok daha güvenli bir güzergâh haline geldi. Türkiye’de büyük bir ikmal merkezi kurabiliriz” şeklinde konuşan Putin, bu fikrini tekrarlayarak, “Çok hızlı bir şekilde Türkiye’de bir gaz merkezi kurabiliriz” ifadelerini kullandı. Rusya lideri Vladimir Putin’in açıklamalarını Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi (TESPAM) Başkanı Oğuzhan Akyener Akit’e değerlendirdi.

Türk Akım Boru Hattı 4 hat olarak planlanmıştı

“Türkiye’de büyük bir ikmal merkezi kurabiliriz” şeklinde konuşan Rusya lideri Vladimir Putin’in “Çok hızlı bir şekilde Türkiye’de bir gaz merkezi kurabiliriz” açıklamalarını Akit’e değerlendiren Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi (TESPAM) Başkanı Oğuzhan Akyener, “Böyle bir şeyin olması tabi ki mümkün. Türk Akım Boru Hattı var. Bu da iki hat üzerine çalışıyor. Bu hattın biri Türkiye’yi besliyor. Diğeri de Avrupa’ya gönderiliyor. Bu iki hat da Türkiye üzerinden gidiyor. Türk Akım Boru Hattı 4 hat olarak planlanmıştı” ifadelerini kullandı.

İlave gaz, Türkiye'ye en yakın 3 senede gelebilir

Oğuzhan Akyener şöyle devam etti; “Rusya şu anda diğer yapmadığı iki hattı da yaparak gazı da Türkiye’ye getirmeyi düşünüyor. Bu net değil. Şu an bir transit ülke konumundayız. Yoksa ‘o gaz Türkiye’ye gelsin. Avrupa Birliği de gelsin Türkiye’den alsın’ denilirse güzel bir gelişme olur. Bu söylemin içeriğini tam doldurmadılar. Boru hattına bugün başlasalar en az üç senede o boru hattı tamamlanır.”