Araç başı limit 20 litreye düştü! Rusya'da yakıt sınırlaması uygulanıyor

Rusya’nın St. Petersburg kentinde akaryakıt satışlarında sınırlama uygulaması başladı. Kentte 16 Haziran’dan itibaren bazı istasyonlarda bir araca en fazla 100 litre benzin satılmasına yönelik geçici uygulama başlatıldı.

Bölgede faaliyet gösteren Tatneft, Rosneft ve Lukoil gibi çeşitli şirketlerin istasyonlarında farklı limitler uygulanırken, bazı noktalarda bidonla akaryakıt satışına izin verilmiyor.

Yerel basında Tatneft istasyonlarında araç başına 20 ila 30 litre akaryakıt verildiği belirtilirken, Rosneft ve Lukoil istasyonlarında üst sınırın genel olarak 100 litre seviyesinde bulunduğu aktarıldı.

Kentteki taksi şoförleri ve diğer sürücüler ise birçok istasyonda resmi olarak duyurulmamasına rağmen araç başına yaklaşık 20 litre yakıt satıldığını, bazı noktalarda uzun kuyruklar oluştuğunu ifade ediyor.

St. Petersburg yönetimi ise kentteki perakende akaryakıt satışlarının yüzde 70’ten fazlasını gerçekleştiren üç büyük petrol şirketinin istasyonlarında satışların önemli bir kısıtlama olmadan sürdüğünü belirtiyor.

Ukrayna’nın insansız hava araçlarıyla Rusya’daki petrol rafinerilerine düzenlediği saldırılar nedeniyle ülkede çok sayıda rafineri bakıma alınırken Rus hükümeti, akaryakıt piyasasında istikrarı sağlamak amacıyla zaman zaman ihracat kısıtlamalarına başvuruyor.

Son dönemde Moskova dahil artan saldırılar nedeniyle, ülkenin Tver bölgesindeki ve yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da akaryakıt satışlarına kısıtlamalar getirilmişti.

Moskova çevresinde akaryakıt kuyrukları

Moskova Bölgesi’ndeki bazı istasyonlarda belirli benzin türlerinin satışı geçici olarak durduruldu. Bazı istasyonlarda yalnızca motorin ve yüksek oktanlı benzin satılırken, Moskova çevresinde faaliyet gösteren bazı istasyonlarda araç kuyruklarının oluştuğu görüldü.

Akaryakıt fiyatlarında da şirketler arasında kısmi farklılıklar oluşurken, başkent çevresinde bazı istasyonlarda fiyatlar 80 rubleden 100 ruble civarına kadar yükseldi.

Gazpromneft, Lukoil ve Rosneft gibi büyük petrol şirketlerin istasyonlarında ise 95 oktan benzinin litre fiyatı yaklaşık 73 ruble seviyesinde kaldı ve satışlar normal şekilde sürüyor.

Rusya Federal Rekabet Servisi ise fiyat artışlarını incelemeye aldığını duyurdu.

Moskova yönetimi, kentte petrol ürünü sevkiyatının ve istasyonların faaliyetlerinin normal şekilde devam ettiğini açıklarken, Moskova Bölgesi’ndeki bazı noktalarda yaşanan geçici yakıt eksikliği ve kuyrukların bölgede yayılmadığı ifade ediliyor.