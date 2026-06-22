ABD’nin devleri Türkiye’de! Cadillac, Chevrolet ve GMC resmen satışta! Bu fiyatlar çok konuşulur!

TUROTO GMSV Yönetici Ortağı Kaan Baral ise ürün gamının hedef kitlesini şu sözlerle anlattı: “Bizim dünyamızda otomobil yalnızca bir ulaşım aracı değildir; kimliğin, tutkunun ve yaşam tarzının bir yansımasıdır. İnsanların kendilerini nasıl gördüğünü ve yolu nasıl deneyimlemek istediğini ifade eder. Türkiye’de bu anlayışı paylaşan ve direksiyon başında gerçekten farklı bir karakter arayan müşterilerle buluşmak için önemli bir fırsat görüyoruz.” General Motors Europe Dağıtım Kanalları Müdürü Armando Estevez Elvira da Türkiye pazarına duydukları güveni şu sözlerle ifade etti: “Türkiye, otomotiv dünyasındaki gelişmeleri yakından takip eden, yeni teknolojileri hızla benimseyen ve farklılaşmaya önem veren benzersiz bir müşteri kitlesine sahip. Araçlarımız; cesur tasarımları, premium duruşları, ileri teknolojileri ve gerçek kullanım kabiliyetleriyle Türkiye’deki müşterilerin beklentilerine güçlü şekilde karşılık veriyor.”