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Otomotiv
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ABD’nin devleri Türkiye’de! Cadillac, Chevrolet ve GMC resmen satışta! Bu fiyatlar çok konuşulur!

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Onur Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

ABD’nin devleri Türkiye’de! Cadillac, Chevrolet ve GMC resmen satışta! Bu fiyatlar çok konuşulur!

TUROTO, General Motors Europe iş birliğiyle Cadillac, Chevrolet ve GMC’nin GMSV modellerini Türkiye’ye getirerek İstanbul’daki lansmanla yeni dönemini başlattı. TUROTO CEO’su Turan Mutlu, “Amerika’nın en ikonik araçlarını Türkiye’ye kazandırmaktan heyecan duyuyoruz” derken, General Motors Europe Dağıtım Kanalları Müdürü Armando Estevez Elvira Türkiye pazarının yenilikleri hızla benimseyen yapısına dikkat çekti. Geniş ürün gamı İstanbul, Ankara, İzmir ve Konya’daki yetkili satış ve servis ağıyla Türkiye’de satışa sunuldu.

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Foto - ABD’nin devleri Türkiye’de! Cadillac, Chevrolet ve GMC resmen satışta! Bu fiyatlar çok konuşulur!

Türkiye otomotiv sektöründe yarım asrı aşkın deneyime sahip TUROTO, General Motors Europe ile gerçekleştirdiği stratejik iş birliği kapsamında hayata geçirdiği resmi General Motors Specialty Vehicles (GMSV) distribütörlük faaliyetini İstanbul’da düzenlenen özel bir lansman etkinliğiyle tanıttı. İstanbul Altunizade’de bulunan The Cube’da gerçekleştirilen etkinliğe, TUROTO CEO’su Turan Mutlu, TUROTO GMSV Yönetici Ortağı Kaan Baral, General Motors Europe Dağıtım Kanalları Müdürü Armando Estevez Elvira ve çok sayıda basın mensubu katıldı. Araç satışı, satış sonrası hizmetler ve uluslararası marka temsilinde 50 yılı aşkın deneyime sahip TUROTO, General Motors’un ikonik ürün gamını Türkiye’ye getiriyor.

#2
Foto - ABD’nin devleri Türkiye’de! Cadillac, Chevrolet ve GMC resmen satışta! Bu fiyatlar çok konuşulur!

Bu kapsamda Cadillac Escalade, Chevrolet Silverado, Suburban ve Tahoe ile GMC Yukon ve Sierra modelleri Türkiye pazarında resmi distribütör güvencesiyle sunulacak. Cadillac, Chevrolet ve GMC markalarının Türkiye’deki resmi distribütörü olan TurOto; yetkili satış ve servis ağı, alanında uzman ekipleri, güçlü teknik altyapısı, orijinal yedek parça desteği ve müşteri deneyimine yönelik uzun vadeli yaklaşımıyla faaliyet gösterecek.

#3
Foto - ABD’nin devleri Türkiye’de! Cadillac, Chevrolet ve GMC resmen satışta! Bu fiyatlar çok konuşulur!

YENİ DÖNEM BAŞLIYOR: Lansmanda konuşan TUROTO CEO’su Turan Mutlu, iş birliğinin şirketin köklü mirasını daha ileri taşıyacağını belirterek şunları söyledi: “General Motors Europe ile gerçekleştirdiğimiz bu stratejik iş birliği sayesinde Amerika’nın en ikonik araçlarını Türkiye’ye getiriyor olmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Cadillac, Chevrolet ve GMC; Türkiye’deki otomobil tutkunlarının yıllardır hayranlık duyduğu, her biri kendine özgü karaktere sahip markalar. Bizim için bu iş birliği yalnızca güçlü markaları temsil etmekten ibaret değil. Aynı zamanda Amerikan otomobil kültürünü hak ettiği güçlü konuma taşımayı ve müşterilerimizle güvene dayalı, uzun soluklu ilişkiler kurmayı hedefliyoruz.”

#4
Foto - ABD’nin devleri Türkiye’de! Cadillac, Chevrolet ve GMC resmen satışta! Bu fiyatlar çok konuşulur!

TUROTO GMSV Yönetici Ortağı Kaan Baral ise ürün gamının hedef kitlesini şu sözlerle anlattı: “Bizim dünyamızda otomobil yalnızca bir ulaşım aracı değildir; kimliğin, tutkunun ve yaşam tarzının bir yansımasıdır. İnsanların kendilerini nasıl gördüğünü ve yolu nasıl deneyimlemek istediğini ifade eder. Türkiye’de bu anlayışı paylaşan ve direksiyon başında gerçekten farklı bir karakter arayan müşterilerle buluşmak için önemli bir fırsat görüyoruz.” General Motors Europe Dağıtım Kanalları Müdürü Armando Estevez Elvira da Türkiye pazarına duydukları güveni şu sözlerle ifade etti: “Türkiye, otomotiv dünyasındaki gelişmeleri yakından takip eden, yeni teknolojileri hızla benimseyen ve farklılaşmaya önem veren benzersiz bir müşteri kitlesine sahip. Araçlarımız; cesur tasarımları, premium duruşları, ileri teknolojileri ve gerçek kullanım kabiliyetleriyle Türkiye’deki müşterilerin beklentilerine güçlü şekilde karşılık veriyor.”

#5
Foto - ABD’nin devleri Türkiye’de! Cadillac, Chevrolet ve GMC resmen satışta! Bu fiyatlar çok konuşulur!

İlk faz kapsamında TUROTO, premium araçlara olan talebin yüksek olduğu şehirlerde güçlü bir satış ve satış sonrası hizmet ağı oluşturdu. Bu yapı kapsamında, İstanbul’da satış ve satış sonrası hizmetler Sofa Mobility tarafından sunulacak. Ankara’da satış ve satış sonrası hizmetler ADL Otomotiv, araç satış faaliyetleri ise Onay Otomotiv tarafından yürütülecek. İzmir ve Konya’da satış ve satış sonrası hizmetler AKF Auto tarafından verilecek. Şirket, pazarın gelişimine ve müşteri talebine paralel olarak hizmet ağını yeni şehirlere genişletmeyi planlıyor.

#6
Foto - ABD’nin devleri Türkiye’de! Cadillac, Chevrolet ve GMC resmen satışta! Bu fiyatlar çok konuşulur!

6.2 LİTRELİK MOTORLA “AŞIRI GÜÇ” SINIFI: Cadillac Escalade ailesi, geniş iç hacmi, iddialı tasarımı, ileri teknolojileri ve yüksek konfor donanımlarıyla öne çıkıyor. 6.2 litrelik V8 motorla gelen modellerde premium deri döşeme, ısıtmalı-soğutmalı ve masaj fonksiyonlu koltuklar, tam genişlikte dijital ekran ve üst seviye ses sistemi bulunuyor. Geniş yaşam alanı ve yüksek bagaj kapasitesiyle özellikle aileler ve premium SUV kullanıcılarına hitap ediyor. Serinin en güçlü versiyonu Escalade V-Series ise süperşarjlı V8 motoru, performans odaklı süspansiyon ve gelişmiş fren sistemiyle dikkat çekiyor. Executive Second-Row Seating paketi kapsamında 14 yönlü ayarlanabilir koltuklar, ısıtma-soğutma, masaj fonksiyonu, bağımsız kontrol sistemi ve katlanabilir masalar yer alıyor. Haziran fiyatları Escalade Sport Platinum için 37.5 milyon TL, Escalade ESV Sport Platinum için 40 milyon TL ve Escalade V-Series için 47.5 milyon TL olarak açıklandı.

#7
Foto - ABD’nin devleri Türkiye’de! Cadillac, Chevrolet ve GMC resmen satışta! Bu fiyatlar çok konuşulur!

Chevrolet tarafında Suburban ve Tahoe modelleri, geniş iç hacim, güçlü motor seçenekleri ve konfor odaklı yapılarıyla öne çıkıyor. High Country donanımında premium deri koltuklar, panoramik cam tavan, gelişmiş multimedya sistemi, Head-Up Display ve adaptif süspansiyon yer alıyor. Tahoe RST ise sportif tasarım detayları ve özel iç mekân dokunuşlarıyla daha dinamik bir karakter sunuyor. Silverado High Country ve Heavy Duty modelleri ise yüksek çekme kapasitesi ve dayanıklı şasi yapılarıyla hem günlük kullanım hem de zorlu iş koşullarına uygun olarak geliştirildi. Haziran fiyatları Tahoe RST 19.9 milyon TL, Tahoe High Country 23 milyon TL ve Suburban High Country 25.5 milyon TL olarak belirlendi.

#8
Foto - ABD’nin devleri Türkiye’de! Cadillac, Chevrolet ve GMC resmen satışta! Bu fiyatlar çok konuşulur!

GMC tarafında Yukon Denali geniş iç hacmi, konfor odaklı sürüşü ve gelişmiş güvenlik sistemleriyle öne çıkarken; Sierra Denali güçlü motor seçenekleri, çok fonksiyonlu bagaj kapağı ve yüksek taşıma kapasitesiyle dayanıklılık ve fonksiyonelliği bir araya getiriyor. Yukon Denali 28 milyon TL, Sierra Denali ise 11.5 milyon TL’den satışa sunuldu. Tüm modeller, mevzuata uygun olarak 2 yıl veya 100 bin kilometre araç garantisiyle sunulurken, yetkili servislerde kullanılan orijinal yedek parçalar 2 yıl veya 60 bin kilometre garanti kapsamında destekleniyor. Detaylı bilgi TUROTO’nun resmi internet sitesinde yer alıyor.

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