ABD’nin devleri Türkiye’de! Cadillac, Chevrolet ve GMC resmen satışta! Bu fiyatlar çok konuşulur!
TUROTO, General Motors Europe iş birliğiyle Cadillac, Chevrolet ve GMC’nin GMSV modellerini Türkiye’ye getirerek İstanbul’daki lansmanla yeni dönemini başlattı. TUROTO CEO’su Turan Mutlu, “Amerika’nın en ikonik araçlarını Türkiye’ye kazandırmaktan heyecan duyuyoruz” derken, General Motors Europe Dağıtım Kanalları Müdürü Armando Estevez Elvira Türkiye pazarının yenilikleri hızla benimseyen yapısına dikkat çekti. Geniş ürün gamı İstanbul, Ankara, İzmir ve Konya’daki yetkili satış ve servis ağıyla Türkiye’de satışa sunuldu.