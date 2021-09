Türkiye’de bir ilk: “Anaokulum bahçemde”

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleşen “Anaokulum Bahçemde Projesi”nin ilk iki okulu açıldı. Türkiye’de bir ilk olan proje ile okul öncesi eğitimi alacak çocuklar, bulundukları apartman sitelerinden çıkmadan okullarına gidebilecek.

‘Eğitim Şehri Gaziantep’ için desteklerini aralıksız sürdüren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, eğitimde temelin sağlam olması için büyük önem arz eden okul öncesi eğitim için Türkiye’de bir ilke imza attı. Büyükşehir Belediyesi’nin Gaziantep Valiliği ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında gerçekleştirdiği “Anaokulum Bahçemde Projesi” hayata geçirildi. Okul öncesi eğitim çağındaki çocukların eğitime erişimini kolaylaştırmak ve okullaşma oranına katkı sunmak amacıyla merkez ilçelerde bulunan, 100 hane ve üstü apartman sitelerinin Milli Eğitim Bakanlığı’ nın yayınladığı “Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği” ne uygun fiziki koşulları sağlayan bölmelerinde tefrişatı Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılarak hizmete sunuldu.

Anaokulu açılışlarında konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Anneye Süt Bebeğe Can, Hoş Geldin Minik Hemşerim, çocuk kütüphaneleri, Ben Okuyorum Gaziantep Okuyor, dijital kütüphane projeleri ile GASMEK ve spor yatırımlarından bahsederek, “Valimiz, geldiği günden bu yana ‘Eğitim Şehri Gaziantep’ in altlığını hazırlamak için her türlü desteği verdi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışı ile Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 20 yıl önce yola çıktığımızda eğitim ve sağlıkta önce insan dedik. Her türlü desteği verdi. Bilim dünyası ‘eğitimde 7 yaş çok geç’ diyor. Çünkü baktığımızda yabancı dil için bile 3-5 yaş arasında algının çok farklı olduğu, dil eğitiminin o yaş grubunda verilmesi gerektiğini söyleyen veriler var. Bize düşen bunun altlığını hazırlamaktı" dedi.