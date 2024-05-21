Türkiye'de bayraklar yarıya indi!
İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümü sebebiyle Türkiye'de "milli yas" ilan edilmesinden sonra bayraklar yarıya indirildi. İstanbul'da bayrakların yarıya indirilmesi havadan görüntülendi.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve beraberindeki heyet helikopter kazasında hayatını kaybetti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada Reisi'nin hayatını kaybetmesi nedeniyle Türkiye'de milli yas ilan edildiğini duyurdu.
Milli yas ilan edilince Türkiye genelinde bayraklar arıya indirildi.
İstanbul Taksim ve Edirnekapı'da yarıya indirilen bayraklar havadan görüntülendi.
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