SON DAKİKA
Türkiye'de ABD üssü var mı, nerede?

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı operasyonun ardından bölgede tansiyon yükseldi... İran’ın ABD üslerini hedef aldığı iddiaları gündeme gelirken gözler Türkiye’ye çevrildi. Türkiye’de ABD üssü var mı, hangi noktalar NATO kapsamında faaliyet gösteriyor?

Ortadoğu’da çatışma sarmalı genişlerken İran’ın Körfez’deki ABD üslerine yönelik saldırı açıklamaları dikkat çekti. Bahreyn’deki ABD donanma üssünden dumanların yükseldiği haberleri ve Katar, Kuveyt, BAE gibi ülkelerde alarm verilmesi sonrası Türkiye’deki askeri tesisler de yeniden tartışma konusu oldu. Türkiye topraklarında ABD’ye ait bağımsız bir üs var mı?

 

Türkiye’de ABD üssü var mı?

Türkiye’de NATO çerçevesinde ABD ile bağlantılı olarak faaliyet gösteren askeri noktalar arasında İncirlik Hava Üssü, Kürecik Radar Üssü ve İzmir’de bulunan NATO Kara Kuvvetleri Komutanlığı yer alıyor. Bu tesisler farklı hukuki statülere sahip olup NATO anlaşmaları ve uluslararası iş birlikleri çerçevesinde kullanılıyor.

 

Söz konusu tesislerden bazıları doğrudan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait olup ortak kullanım esasına dayanıyor. Bazıları ise NATO’ya ait sistemler ve komutanlık merkezleri olarak görev yapıyor. ABD personeli bu tesislerde NATO görevi kapsamında yer alıyor. Hava operasyonları, radar faaliyetleri ve kara kuvvetleri komuta yapısı bu merkezlerde yürütülen çalışmalar arasında bulunuyor.

 

Türkiye’de NATO üsleri nerede?

Adana’da bulunan İncirlik Hava Üssü, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait bir üs olarak ABD ile ortak kullanım kapsamında faaliyet yürütüyor. 1955 yılından bu yana NATO anlaşmaları çerçevesinde kullanılan üs, hava operasyonları, lojistik destek, gözetleme ve insani yardım operasyonları için değerlendiriliyor.

 

Malatya’daki Kürecik Radar Üssü ise NATO’ya ait bir radar sistemi olarak 2012 yılında NATO füze savunma sistemi kapsamında aktif hale getirildi. Bu tesiste ABD personeli de görev yapıyor.

 

İzmir’de konuşlu NATO Kara Kuvvetleri Komutanlığı da Türkiye’deki NATO üsleri arasında yer alıyor. NATO’nun kara komutanlığı merkezi olan bu yapıda ABD dahil müttefik ülkelerden subaylar ve askerî personel görev alıyor.

