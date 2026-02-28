Ramazan’da dijital tüketim sahura kadar zirve yapıyor!

Türkiye’de ve İslam coğrafyasında kutsal ay boyunca hem internet kullanım süresi hem de e-ticaret hacmi artış gösterdiğine dikkat çeken Dijital Pazarlama Okulu Kurucusu ve Yazar Yasin Kaplan, “Özellikle sahura kadar olan saatlerde internet kullanımının belirgin şekilde yükseldiği, e-ticaret siparişlerinin ise iftar sonrasında yoğunlaştığı görülüyor. Bayrama kadar oyun uygulamalarında indirme oranları yaklaşık yüzde 30 artarken; Ramazan süsleri, kapı ve sınıf süslemelerine yönelik aramalar geçen yıla kıyasla yüzde 250 artış gösterdi. E-ticaret pazar yerlerinde Ramazan süslemeleri satışlarında ise yüzde 50–80 oranında artış görülüyor” açıklamasında bulundu.

RAMAZAN’DA SOSYAL MEDYA KULLANIMINDA ARTIŞ!

Sosyal medya platformlarında da benzer bir hareketlilik söz konusu olduğuna değinen Dijital Pazarlama Okulu Kurucusu ve Yazar Yasin Kaplan, “Ramazan ayında Instagram kullanımında yüzde 83, YouTube’da yüzde 73, Facebook’ta yüzde 53 ve LinkedIn’de yüzde 24 oranında artış yaşanıyor. Bu veriler, markalar açısından Ramazan döneminin dijital iletişim ve reklam stratejileri bakımından ne kadar kritik olduğunu ortaya koyuyor. Online alışveriş kategorilerine bakıldığında ise verilere göre harcamaların yüzde 53’ü gıda alanında gerçekleşiyor. Giyim yüzde 17, ev eşyası ise yüzde 11 pay alıyor. Bu üç kategori, Ramazan ayının tüketim eğilimlerini doğrudan yansıtıyor. Özellikle iftar sofralarına yönelik alışverişler ve bayram hazırlıkları e-ticaret hacmini yukarı taşıyor” dedi.

“RAMAZAN SÜSLERİ ARAMASINDA YÜZDE 250 ARTIŞ”

Ramazan döneminde mobil uygulama indirmelerinde de artış yaşandığını belirten Kaplan, “Günlük ortalama uygulama indirmeleri Ramazan öncesine kıyasla yüzde 11 yükselirken, oyun kategorisindeki artış daha dikkat çekici. Oyun indirmeleri yüzde 24 artarken, bayram dönemine kadar bu oran yüzde 30’a ulaşıyor. Oyun oynama sürelerinde de belirgin bir yükseliş görülüyor. Son yıllarda kültürel bir gelenek haline gelen Ramazan süslemeleri de dijital verilere de yansımış durumda. ‘Sınıf süsleme’, ‘kapı süsleme’, ‘ev süsleme’ ve ‘Ramazan süsleri’ gibi aramalarda bir önceki yıla göre yüzde 110 ile yüzde 250 arasında artış yaşandığı görülüyor.

E-ticaret pazar yerlerinde Ramazan süslemelerine yönelik satışlar ise yüzde 50 ila yüzde 80 oranında yükselmiş durumda. Burada markalar diğer özel günlerde yapıldığı gibi dijital pazarlama stratejilerini en az 1-2 ay öncesinden planlamaları gerekiyor. Sosyal medya iletişimi, reklam kampanyaları ve yapay zekâ tabanlı uygulamalarda görünürlük için uzun vadeli ve sürdürülebilir bir planlamanın büyük önem kazanıyor. Artık Ramazan ayı, yalnızca dini ve kültürel bir dönem olmanın ötesinde, dijital ekonomi açısından da güçlü bir hareketlilik anlamına geliyor” açıklamasında bulundu.