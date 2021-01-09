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Sağlık Türkiye'de 9 Ocak koronavirüs tablosu! İşte can kaybı ve vaka sayısı...
Sağlık

Türkiye'de 9 Ocak koronavirüs tablosu! İşte can kaybı ve vaka sayısı...

Türkiye'de 9 ocak koronavirüs tablosu belli oldu. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, Türkiye'de son 24 saatte 168 bin 289 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 537 kişinin testi pozitif çıktı, 181 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-01-09 19:05:00 - 2021-01-09 19:31:55
Türkiye'de 9 Ocak koronavirüs tablosu! İşte can kaybı ve vaka sayısı...

Türkiye'de son 24 saatte 168 bin 289 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 9 bin 537 kişinin testi pozitif çıktı, 181 kişi yaşamını yitirdi.

9 Ocak koronavirüs tablosu

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, son 24 saatte 168 bin 289 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 537 kişinin testi pozitif çıktı, 181 kişi hayatını kaybetti. 

Son 24 saatte 7 bin 902 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 190 bin 47'ye yükseldi. Test sayısı 26 milyon 33 bin 695'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 317 bin 118, vefat sayısı 22 bin 631, ağır hasta sayısı 2 bin 903 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,3, yatak doluluk oranı yüzde 44,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,7, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,4, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

"Kısıtlama ve tedbirler netice veriyor"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından günlük verilere ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bugün tespit edilen 1103 yeni hasta var. Vaka sayıları düşmeye devam ediyor. Ağır hasta sayısı 3 binin altına geriledi. Kısıtlama ve tedbirler netice veriyor. Birlikte mücadele etmeye ve ülkemizi küresel salgının yıkıcı ektisinden kurtarmaya kararlıyız."

 

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