Türkiye'de 694 milyon ton NTE keşfetti! Çin, ABD bunun peşinde

Nadir Toprak Elementleri, genelde toprak altında genellikle 'küçük rezervler' halinde bulunuyorlar. Nadir Toprak Elementlerini 'nadir' yapan şey ise, rezervlerin azlığı değil bu elementleri işlemenin maliyetinin yüksek olması. Toplam 17 elementin bulunduğu bu madenler sadece ekonomik değil aynı zamanda büyük bir stratejik öneme de sahip...

TEKNOLOJİ ÜRETMEK İÇİN OLMAZSA OLMAZ

NTE adıyla da bilinen bu elementler grubu özellikle gelişen teknoloji ile beraber özellikle yüksek teknoloji ürünler üreten şirketler için en kritik maddelerden biri.

Dünyada 800 milyon tonluk rezerve sahip Çin'deki Bayan Obo sahasından sonra 694 milyon ton nadir toprak elementi rezerviyle ikinci sırada bulunan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Beylikova Florit, Barit ve Nadir Toprak Elementleri İşletmesi'nde çalışmalar sürüyor. İşletme Müdürü Lütfi Tozar, "Başta Çin, ABD olmak üzere ülkeler bu madenlerin üretimi için büyük mücadele veriyor. Böyle büyük bir saha ve rezervin ülkemizde olmasından dolayı avantajlı durumdayız." dedi.

KRİTİK TESİS AÇILIYOR

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"Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşımda, "Eskişehir Nadir Toprak Elementi Tesisi, Beylikova'da keşfedilen 694 milyon tonluk rezervi işleyecek. Enerji, savunma, kimya, cam ve seramik gibi çeşitli alanlar için üretim sağlayacak." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda tesisin fotoğraflarına da yer verildi.