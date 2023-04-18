  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Putin Ukrayna'da

Akşener'den 'Demirtaş'la kahvaltı'ya pes dedirten savunma! Tepki yağdı: Ne çizgin var, ne de Milliyetçiliğin

Türkiye’yi yakmak istiyorlardı! Şimdi ülkeleri yanıyor

Fransızların Bayraktar TB2 SİHA şaşkınlığı! O NATO ülkesi de TB2 alacak gibi duruyor

ABD'nin Türkiye kararı dünyada manşet: Biden yönetiminden yeşil ışık... Yunan basınından çarpıcı F-16 yorumu

Meral Akşener'den CHP ve DEVA'ya 'Sadullah Ergin' ayarı! Millete parmak sallamayın ikna edin

Krizsiz günleri yok! CHP'de bu kez listeler üzerinden soğuk savaş yaşanıyor

Dünyaca ünlü banka yeni rotayı işaret etti! Altın için bugüne kadar yapılmış tüm tahminleri unutun!

Fatih Erbakan bombayı patlattı! İşte Yenide Refah Partisi'nin oy oranı

18 Nisan 2021: Akademisyen Ali Özek'in vefatı
Gündem Türkiye'de 694 milyon ton NTE keşfetti! Çin, ABD bunun peşinde
Gündem

Türkiye'de 694 milyon ton NTE keşfetti! Çin, ABD bunun peşinde

Yeniakit Publisher
2023-04-18 13:01:00 - 2023-04-18 13:01:45

Beylikova Florit, Barit ve Nadir Toprak Elementleri Tesisi 18 Nisan'da açılacak. Tesis, dünyada 800 milyon tonluk rezerve sahip Çin'deki Bayan Obo sahasından sonra 694 milyon ton nadir toprak elementi rezerviyle ikinci sırada bulunuyor.

Nadir Toprak Elementleri, genelde toprak altında genellikle 'küçük rezervler' halinde bulunuyorlar. Nadir Toprak Elementlerini 'nadir' yapan şey ise, rezervlerin azlığı değil bu elementleri işlemenin maliyetinin yüksek olması. Toplam 17 elementin bulunduğu bu madenler sadece ekonomik değil aynı zamanda büyük bir stratejik öneme de sahip...

TEKNOLOJİ ÜRETMEK İÇİN OLMAZSA OLMAZ

NTE adıyla da bilinen bu elementler grubu özellikle gelişen teknoloji ile beraber özellikle yüksek teknoloji ürünler üreten şirketler için en kritik maddelerden biri.

Dünyada 800 milyon tonluk rezerve sahip Çin'deki Bayan Obo sahasından sonra 694 milyon ton nadir toprak elementi rezerviyle ikinci sırada bulunan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Beylikova Florit, Barit ve Nadir Toprak Elementleri İşletmesi'nde çalışmalar sürüyor. İşletme Müdürü Lütfi Tozar, "Başta Çin, ABD olmak üzere ülkeler bu madenlerin üretimi için büyük mücadele veriyor. Böyle büyük bir saha ve rezervin ülkemizde olmasından dolayı avantajlı durumdayız." dedi.

KRİTİK TESİS AÇILIYOR

Tonu 200 bin dolar: Türkiye devrim gibi adıma hazırlanıyor
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşımda, "Eskişehir Nadir Toprak Elementi Tesisi, Beylikova'da keşfedilen 694 milyon tonluk rezervi işleyecek. Enerji, savunma, kimya, cam ve seramik gibi çeşitli alanlar için üretim sağlayacak." ifadeleri kullanıldı.

 

Paylaşımda tesisin fotoğraflarına da yer verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23