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‘Türkiye’de 400 bin hayalet taşıyıcı var’ denilmişti! Bilim Kurulu üyesi o rakamı açıkladı

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, Türkiye'de 36 bin ila 50 bin arasında hayalet taşıyıcı olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 18:51:00 -
‘Türkiye’de 400 bin hayalet taşıyıcı var’ denilmişti! Bilim Kurulu üyesi o rakamı açıkladı

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, "Toplumda 36 bin ya da 50 bin hayalet taşıyıcı var. Karşımızdaki herkese hayalet taşıyıcı olarak davranmanız, ona göre tedbir almanız lazım" dedi.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Koronavirüsün kendisinde bulunduğunun farkında olmayan 400 bin civarında insan aramızda dolaşıyor" demişti. 'Hayalet taşıyıcı' iddialarına Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal yanıt verdi.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyriyle ilgili olarak CNN Türk, canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Bütün atılacak adımlar virüsle yaptığımız kavgaya bağlı. İnsanlar sıcak bir akşam günü parkta 8-10 kişi birlikte bir şeyler yerken çok keyif alabilir, ama inanın bunun bedelini tüm Türkiye öder" ifadelerini kullanan Ünal'dan hayalet taşıyıcılarla ilgili de açıklama geldi:

"Toplumda 36 bin ya da 50 bin hayalet taşıyıcı var. Bunun pratik bir sonucu yok. Pratik sonuç karşınızdaki herkesin hayalet taşıyıcı diye davranmaktır. Karşınızdaki herkesten bulaşabilir diye davranmanız, ona göre tedbir almanız lazım."

'Her hamlemiz sonrası virüs de bir hamle yapıyor'

Normalleşme sürecinden geri atma olasılığını da değerlendiren Prof. Dr. Serhat Ünal şunları söyledi:

"Bilimsel Danışma Kurulu içerisinde, halk sağlığı uzmanı olan arkadaşlarımız var. Onlar Sağlık Bakanlığı ile çok sıkı bir takip içerisinde. Orada hedef 1 ve altıydı. Eğer bu yeniden 2'ye doğru kıpırdama yaşanırsa o zaman arkadaşlarımız gerekli uyarılarını yapacaktır ve Bilim Kurulu tavsiyesi olarak gündeme gelecektir. Burada 3-5 gün sonra bile yorum yapmak çok zor. Önümüzde bir satranç tahtası var ve biz virüsle satranç oynuyoruz. Her hamlemiz sonrası virüs de bir hamle yapıyor."

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