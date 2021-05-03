Türkiye'de 3 Mayıs'a ait koronavirüs bilançosu açıklandı
Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre; bugün 24 bin 733 yeni koronavirüs vakası tespit edildi, 347 kişi de vefat etti.
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatin verilerinin yer aldığı günlük koronavirüs (Covid-19) tablosunu paylaştı.
Tabloya göre, 347 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, Covid-19 nedeniyle yaşanan toplam can kaybı sayısı 41 bin 191'e yükseldi.
243 bin 648 testte 24 bin 713 kişiye tanı konulmasıyla birlikte toplam vaka sayısı 4 milyon 900 bin 121'e yükseldi.