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Türkiye'de 3 Mayıs'a ait koronavirüs bilançosu açıklandı

Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre; bugün 24 bin 733 yeni koronavirüs vakası tespit edildi, 347 kişi de vefat etti.

Yeniakit Publisher
2021-05-03 19:51:00 - 2021-05-03 19:58:42
Türkiye'de 3 Mayıs'a ait koronavirüs bilançosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatin verilerinin yer aldığı günlük koronavirüs (Covid-19) tablosunu paylaştı.

Tabloya göre, 347 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, Covid-19 nedeniyle yaşanan toplam can kaybı sayısı 41 bin 191'e yükseldi.

243 bin 648 testte 24 bin 713 kişiye tanı konulmasıyla birlikte toplam vaka sayısı 4 milyon 900 bin 121'e yükseldi.

 

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