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Sağlık Türkiye'de 24 Aralık koronavirüs tablosu! İşte vaka sayısı, can kaybı, iyileşen hasta sayısı...
Sağlık

Türkiye'de 24 Aralık koronavirüs tablosu! İşte vaka sayısı, can kaybı, iyileşen hasta sayısı...

Türkiye'de 24 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 195 bin 675 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 102 kişinin testi pozitif çıktı, 254 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-12-24 20:21:00 - 2020-12-24 20:52:55
Türkiye'de 24 Aralık koronavirüs tablosu! İşte vaka sayısı, can kaybı, iyileşen hasta sayısı...

Sağlık Bakanlığı 24 Aralık koronavirüs tablosunu açıkladı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 195 bin 675 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 102 kişinin testi pozitif çıktı, 254 kişi hayatını kaybetti.

Can kaybı 19 bin 115'e yükseldi

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 254 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 19 bin 115’e yükseldi.

24 Aralık koronavirüs tablosu

Toplamda 23 milyon 225 bin 837 test yapıldı. Bugün yapılan 195 bin 675 testten, 18 bin 102 yeni vaka sayısı, 3 bin 218 kişinin de hastaneye yatan vaka olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 2 milyon 100 bin 712 olduğu, bugün iyileşen 33 bin 985 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 1 milyon 935 bin 292’e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,1, ağır hasta sayısının ise 4 bin 805 olduğu açıklandı.

“Aşının etkili olacağı müjdesini aldık”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün tespit edilen 3.218 yeni hastamız var. Aktif vaka sayısındaki düşüş devam ediyor. Aşının etkili olacağı müjdesini aldık. Şimdi aşılanıp etkisini görene kadar kendimizi daha iyi koruma zamanı. Güzel günlere tedbirle hazırlanalım” ifadelerine yer verdi.

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Yorumlar

Inanalimmi

Valla size artik kimse inanmaz bir gunde 1.000 vakadan 50.000 vakaya cikan tabloyu aciklayan bakani kimse inanmaz
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