Türkiye'de 22 Aralık koronavirüs tablosu! İşte vaka sayısı, can kaybı, ağır hasta sayısı...
Türkiye'nin 22 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı. Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre son 24 saatte 192 bin 316 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 256 kişinin testi pozitif çıktı, 251 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 192 bin 316 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 256 kişinin testi pozitif çıktı, 251 kişi hayatını kaybetti.
22 Aralık koronavirüs tablosu
Ağır hasta sayısı 5 bin 8 oldu, 32 bin 110 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 866 bin 815'e yükseldi.
Bakan Koca: Vaka sayıları düşüyor
Sağlık Bakanı Koca: "Ağır hasta sayısı ve aktif vaka sayısı düşmeye devam ediyor. Vakaların azaldığı bu dönemde aile içi bulaşmalar artış gösteriyor."
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