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Ekonomi Türkiye'de 2021'de en fazla fuar tarım ve hayvancılık sektöründe düzenlenecek
Ekonomi

Türkiye'de 2021'de en fazla fuar tarım ve hayvancılık sektöründe düzenlenecek

Gelecek yıl gerçekleştirilecek 387 fuarın 46'sı tarım ve hayvancılık ile 32'si ise gıda sektörlerinde organize edilecek - Tarım ve hayvancılık alanındaki fuarların 36'sı ihtisas, 10'u uluslararası ihtisas türünde olacak

Yeniakit Publisher
2020-11-08 11:02:12 -
Türkiye'de 2021'de en fazla fuar tarım ve hayvancılık sektöründe düzenlenecek

ANKARA (AA) - DENİZ ÇİÇEK - Türkiye'de gelecek yılın fuar takvimi belli olurken, toplam 387 fuardan 46'sı tarım ve hayvancılık alanında gerçekleştirilecek.

AA muhabirinin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince hazırlanan 2021 Yılı Fuar Takvimi'nden derlediği bilgilere göre, gelecek yıl düzenlenecek fuarların 143'ü uluslararası düzeyde olacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde önemi iyice artan ve büyümesini sürekli sürdüren tarım ve hayvancılık ile gıda sektörleri, en fazla fuar düzenlenecek alanlar olacak. Bu kapsamda tarım ve hayvancılık sektörüne dair 46, gıda sektörüne ilişkin olarak 32 fuar düzenlenecek.

- Tarım-hayvancılık ve gıda fuarlarında İstanbul öne çıkacak

İstanbul, 5 fuar ile tarım ve hayvancılık alanında en fazla etkinliğe ev sahipliği yapacak il olacak. İstanbul'u 4 fuarla Tekirdağ, 3'er fuarla Balıkesir ve Bursa illeri izliyor.

Fuar takvimine göre, Adana, Antalya, Kayseri, Kırklareli, Konya, Mersin ve Muğla illerinde 2'şer, Aydın, Batman, Burdur, Çorum, Denizli, Edirne, Eskişehir, Isparta, İzmir, Manisa, Mardin, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Uşak, Ordu ve Yozgat'ta birer tarım ve hayvancılık fuarı yapılacak.

Tarım ve hayvancılık alanındaki 46 fuarın 36'sı ihtisas, 10'u ise uluslararası ihtisas türünde olacak. Bu fuarlar özellikle eylül ve kasım aylarında gerçekleştirilecek.

- Gıda fuarlarında da İstanbul önde

Gıda sektöründe de 11 fuarla İstanbul öne çıkıyor. Bu ili, üçer fuarla Antalya, İzmir ve Mersin illeri izlerken Eskişehir'de 2 fuar düzenlenecek. Aydın, Batman, Bursa, Kayseri, Mardin, Manisa, Ordu, Samsun, Şanlıurfa ve Yozgat ise fuar organize edilecek diğer iller olacak.

Gıda sektöründeki 32 fuarın 18 tanesi ihtisas, 14 tanesi uluslararası ihtisas türünde olacak. Bu fuarlar şubat, mart ve eylül aylarına yoğunlaşacak.


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