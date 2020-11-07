Türkiye'de 110 yıldır düzenlenen ağaç bayramları "geleceğe nefes" oluyor

ANKARA (AA) - ENES DURAN - Türkiye'de 110 yıldır kutlanan ağaç bayramları, hem doğaya hem geleceğe nefes oldu.

Ağaç bayramlarının ülkeye sağladığı katkı, Orman Mühendisleri Odası Kültür ve Sanat Yayınlarının okuyucularla buluşturmaya hazırlandığı "Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne Ağaç Bayramları" adlı eserle ortaya konuldu.

Türkiye'deki ağaç bayramlarının tarihine ışık tutacak kaynak niteliğindeki eser, geçmişten bugüne bu bayramları ve fotoğraflarını gün yüzüne çıkardı.

Kitap, savaş dönemlerinde bile ağaç bayramı yapan, geleceğe nefes olan bir milletin ağaca verdiği önemi ve sevdasını anlatıyor.

Eserde yer alan fotoğraflar, dünyanın artık orman varlığını korumak ve artırmak zorunda olduğunu fark ettiği bir dönemde, Türk milletinin de 1900'lü yılların başından itibaren düzenlenen etkinliklerle bu farkındalığa sahip bulunduğunu gösteriyor.

- "Etkinlikleri kalıcı hale getirmek çok önemli"

Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, AA muhabirine esere ilişkin bilgi verirken, ağaç bayramlarının önemine dikkati çekti.

Türkyılmaz, dünya nüfusunun hızla arttığı, küresel ısınmanın yaşandığı ve iklimlerin değiştiği bir dönemde bu olumsuzlukları dönüştürmenin en kestirme yolunun bilinçli bir şekilde fidan dikmek olduğunu söyledi.

İnsanoğlunun geleceğine sahip çıkması, bilinçlenmesi adına ağaç bayramları kutlanmasının ve toplumlarda bilinç oluşturmaya yönelik çalışmaların çok önemli olduğunu belirten Türkyılmaz, bu noktada en dikkat edilmesi gereken konunun söz konusu etkinlikleri kalıcı hale getirmek olduğunu bildirdi.

- "Ağaç bayramı ilk kez Erzurum'da yapıldı"

Türkyılmaz, yılın bir gününde ağaç dikme etkinliği yapma fikrinin, iyi eğitim görmüş aydın bürokratlar sayesinde ülke gündemine girdiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Ülkemizde ilk ağaç bayramının temellerini Erzurum Valisi Mehmet Celal Bey, göreve başladığı 1909 yılının sonbaharında şehir civarına ektirdiği çam ve meşe tohumlarıyla attı. Ardından Erzurum Vilayet Meclisinin 1910 yılı nisan ayında aldığı bir kararla 13 Nisan'da, bando ve mızıka eşliğinde, şehrin halkı ve Sanayi Mektebi öğrencileri, şehir civarında hazırlanan alana giderek kavak fidanları diktiler. Kamuoyu tarafından takdir toplayan bu etkinlik basın yoluyla tüm ülkeye duyuruldu."

Türkyılmaz, ecdadın yaptığı ikinci ağaç bayramının da 1911'de bugün Yunanistan sınırlarında kalan Alasonya kasabasındaki lisenin müdürü Ethem Nejat ve müdür yardımcısı Ferit beyler tarafından ortaya atılan bir fikir sonucu Manastır vilayetinde yapılmaya başlandığı dile getirdi.

Valilik görevinden 1913'te Tarım Bakanlığına atanan Mehmet Celal Bey'in ağaç bayramlarının kanunla kutlanması için çaba sarf etmesine rağmen, kısa süren görevi sebebiyle başarılı olamadığını anlatan Türkyılmaz, şu bilgileri verdi:

"Ağaç bayramları münevver bürokratlarımız sayesinde her türlü zorluğa rağmen kutlanmıştır. Birinci Dünya Savaşı, Milli Mücadele Dönemi ve beraberinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla bu gelenek devam etmiştir. Kazım Karabekir başkanlığında yapılan İzmir İktisat Kongresi'nde ağaç bayramları için karar alınmıştır. Kongrede oluşturulan Tarım Grubu, 'Orman Meselesi' başlığı altında, 7'nci madde olarak kayıt altına aldığı, 'Memleketin her tarafında mevsime göre ağaç bayramları yapılması ve gününün tayini... Ağaç bayram günlerinde mektepler talebesinin ve ahalinin hiç olmazsa, birer ağaç dikmeye mecbur tutulmaları…' şeklindeki ağaç bayramlarının kutlanmasına dair maddeye oy çokluğuyla onay verdi."

Türkyılmaz, ağaç bayramlarının bugüne kadar ülkenin dört bir yanında yapıldığını vurgulayarak, söz konusu etkinliklere ilişkin bilgilerin, belgelerin ve fotoğrafların "Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne Ağaç Bayramları" kitabında yer aldığını kaydetti.