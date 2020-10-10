Türkiye'de 10 Ekim güncel koronavirüs tablosu!
Sağlık Bakanlığı 10 Ekim koronavirüs tablosunu açıkladı. Hasta sayısı, vefat sayısı, yapılan test sayısı ile ilgili güncel verilerin paylaşıldığı tabloya göre bugün 1649 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıkarken 56 kişi de hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı, 10 Ekim güncel koronavirüs hasta sayısı, yapılan test sayısı ve ölüm rakamlarını açıkladı. Koronavirüste son durum bilgileri, bakanlığın resmi internet sitesinde yayımlandı.
56 kişi hayatını kaybetti
10 Ekim koronavirüs tablosuna göre bugün 1649 kişi daha hastalığa yakalanırken 56 kişi hayatını kaybetti. Tedavi altındaki 1391 kişi sağlığına kavuşurken toplam iyileşenlerin sayısı 300 bine yaklaştı.
Sağlık Bakanı Koca'dan açıklama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da koronavirüs tablosunu Twitter hesabından paylaşarak, "Ağır hasta sayımızdaki düşüş durağanlaşıyor. Ağır hasta sayısını kontrol altında tutmak zorundayız. Bugün 1.649 yeni hasta tespit edildi. Sağlık çalışanlarımızın işlerini kolaylaştırmak için tedbirlere uymalıyız. Birlikte başaracağız, güvenin." ifadelerini kullandı.
Koca'nın paylaşımı: