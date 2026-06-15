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Gündem İsrail'de Netanyahu'ya mutabakat şoku! Muhalefet ve koalisyon ortaklarından sert tepki geldi!
Gündem

İsrail'de Netanyahu'ya mutabakat şoku! Muhalefet ve koalisyon ortaklarından sert tepki geldi!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
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İsrail'de Netanyahu'ya mutabakat şoku! Muhalefet ve koalisyon ortaklarından sert tepki geldi!

ABD ile İran arasında varılan tarihi barış mutabakatının yankıları sürerken, İsrail siyaseti Başbakan Binyamin Netanyahu’ya yönelik sert eleştirilerle çalkalanıyor. Muhalefetteki Yashar Partisi lideri ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot, Netanyahu'yu geçmişte kamuoyuna ilan ettiği savaş hedeflerini inkar etmekle suçladı.

İsrail'de muhalefetteki Yashar Partisi lideri ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu geçmişte açıkladığı hedefleri inkar ettiği için eleştirdi.

Eisenkot, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ABD ve İran'ın mutabakata varmasının ardından ilk basın açıklamasını yapan Netanyahu'nun 3 yıl sonra "savaş hedeflerine ulaşmada başarısız olan" bir başbakan olarak kullandığı ifadelerin "üzücü" olduğunu kaydetti.

Netanyahu'nun "Hata yaptım, başarısız olacağını bilmediğim sahte hedefler koydum." demesinin kendisi için daha iyi olacağı değerlendirmesinde bulunan Eisenkot, İsrail Başbakanı'nın geçmişte açıkladığı hedefleri inkar ettiğini ve sorulan sorulara gerçek cevaplar vermediğini belirtti.

 

Eisenkot, İran'ın "öfkeli bir düşman" olarak kalmaya devam edeceğini ileri sürdü.

İsrail Başbakanı Netanyahu, yaptığı basın açıklamasında Tahran yönetimini devirmenin koydukları "savaş hedefleri" arasında yer almadığını savunmuştu.

ABD ile İran arasında mutabakata varıldığının açıklanmasının ardından İsrail'de muhalefet, Netanyahu'ya sert eleştirilerde bulunmuştu.

Ayrıca, başta Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich olmak üzere, Netanyahu'nun koalisyon ortakları da mutabakatı İsrail'in zararına olduğu için eleştirmişti.

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