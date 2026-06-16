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Siyaset Berhan Şimşek’ten İmamoğlu açıklaması! ‘Cumhurbaşkanı adayımız değil’
Siyaset

Berhan Şimşek’ten İmamoğlu açıklaması! ‘Cumhurbaşkanı adayımız değil’

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
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CHP’de yaşanan yeni süreçte Kemal Kılıçdaroğlu’nun yardımcısı Berhan Şimşek’ten dikkat çeken Ekrem İmamoğlu açıklaması geldi. Şimşek, tutuklu İBB Başkanı İmamoğlu için “Cumhurbaşkanı adayımız değil” derken, İmamoğlu ve Özgür Özel’e partiden istifa çağrısı yaptı.

CHP’de mutlak butlan kararı sonrası başlayan tartışmalar sürerken, Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkan yardımcısı Berhan Şimşek’ten sert açıklamalar geldi. CNN TÜRK canlı yayınında konuşan Şimşek, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olmadığını söyledi.

Şimşek, İmamoğlu’nun hâlâ CHP’nin resmi cumhurbaşkanı adayı olup olmadığı yönündeki soruya, “Hayır değil. Cumhurbaşkanlığı ofisi de kapandı” yanıtını verdi.

CNN TÜRK canlı yayınında konuşan Şimşek, İmamoğlu için “Cumhurbaşkanı adayımız değil” dedi. İmamoğlu ve Özel'i kastederek “Bu arkadaşları ihraç ederiz demiyorum, partiden istifa etmeleri gerekir” dedi.

Şimşek katıldığı programda “İmamoğlu hâlâ CHP’nin resmi Cumhurbaşkanı adayı mı?” sorusuna “Hayır değil. Cumhurbaşkanlığı ofisi de kapandı” diye yanıt verdi.

İmamoğlu ve Özgür Özel ile ilgili bir ihraç kararı verip vermeyeceklerine ilişkin soru üzerine ise Şimşek “Bir süreç akıyor. Eğer arınmadan bahsediyorsak bunlar sırası geldiği zaman değerlendirilir. Fakat arkadaşların da istediği bu. Çünkü giderken partiden parçalar koparıp götürmek istiyorlar” ifadelerini kullandı.

Berhan Şimşek “Ben bu arkadaşları ihraç ederiz demiyorum. Ama şu an bu arkadaşlar kendileri de temiz siyasetten yanaysa partiden istifa etmeleri gerekir” diye konuştu.

Berhan Şimşek, Özgür Özel cephesine yönelik şu ifadeleri kullandı:

"Eğer iyi niyet aranıyorsa kendilerine eski cumhurbaşkanlarından, eski yazar çizerlerden, entelektüellerden, teknik direktörlerden kadro bulup yeni parti hazırlığı yapmazlar. Eski MHP'lilerden, DYP'lilerden, ANAP'lılardan bir kadro kurmayı düşünmezler. Eğer iyi niyetli olsalar DSP'ye, Genç Parti'ye müracaat etmezler. CHP başka bir kuruma benzemez. Bu arkadaşlar üzerlerinden Cumhuriyet Halk Partisi kıyafetini çıkardığında zemheride donarlar arkadaş."

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