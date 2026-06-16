ABD destekli özel kuvvetlere saldırı! 10 asker öldü

Somali'nin güneyindeki Aşağı Şabel bölgesinde Eş Şebab ile hükümet güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.

Çatışma, ABD tarafından eğitilip donatılan özel askeri güçlerin bölgedeki ilerleme girişimi sonucu patlak verdi.

Çatışmada ABD tarafından eğitilen Somali özel kuvvetlerinden 10 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre saldırı pazar günü, Aşağı Şabel bölgesindeki Bulo Marir ile Kurtunwarey kasabaları arasında meydana geldi.

Saldırının, Somali özel kuvvetlerinin bölgede operasyon yürüttüğü sırada düzenlendiği ifade edildi. Operasyona ABD'ye ait hava unsurlarının da destek verdiği kaydedildi.

İlk belirlemelere göre saldırıda 10 asker ölürken, aynı birliklerden 3 askerin de yaralandığı ve yaralıların bölgeden tahliye edildiği aktarıldı.

Öte yandan Eş Şebab mensupları, Aşağı Şabel bölgesindeki Bulo Marir kasabasında konuşlu bulunan Uganda askerlerine ait bir askeri üssü de hedef aldı. Havan toplarıyla gerçekleştirilen saldırıda Uganda güçleri tarafında kayıplar yaşandığı rapor edildi.

Uganda birlikleri Somali'deki Afrika Birliği misyonlarının en temel bileşenlerinden biri niteliğinde. Uganda 2007 yılından bu yana Somali'de binlerce asker bulundurdu.

Somali'de sivillere karşı birçok ihlale karışan Uganda ordusu çatışmalarda çok sayıda askerini de kaybetti.

Son dönemde Uganda ordusunun yaşadığı kayıplarda artış yaşanıyordu.

Yaklaşık 20 yıldır süren saldırılara rağmen Afrika Birliği güçleri Eş Şebab'ı zayıflatmayı başaramadı. Bugün grup, ülkenin güney ve orta kesimlerinin yaklaşık yüzde 70'lik bir bölümünü kontrol altında tutuyor.