  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
25 yeni il kurulacak mı? DMM'den jet hızında açıklama Taner de Murat gibi ihya olmuş! Ekrem’e dokunan yaşamış! Hainlerin sinsi tuzağı bu kez o kampı hedef aldı! Canlı bomba dehşetinde kahreden haber geldi! Demirtaş’tan küçük ‘Selahattin Demirtaş'a mektup: Özgür günlerde görüşürüz! Baba-oğulun kaybolduğu kaza Faruk Çelik’i sinirlendirdi: Ya bitirin ya da defolun gidin! AK Partili Açıkkapı'dan 13 tavuk şirketine kayyım açıklaması: Muhalefet korku pompalıyor, şirketlere el konulmadı! İçişleri Bakanı: CHP'li belediyeler işi yokuşa sürse de yıl başına kadar sokakta köpek kalmayacak! ABD ve Kanada resmen kriz çıkarttı! Dünya Kupası’na "vize" gölgesi Macron Trump’a efelendi: Buna o karar veremez! Ben burada olduğum sürece öyle bir şey olmayacak ABD ve İran mutabakatında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
Dünya ABD destekli özel kuvvetlere saldırı! 10 asker öldü
Dünya

ABD destekli özel kuvvetlere saldırı! 10 asker öldü

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Yeni Akit'i Google'da takip et, hiçbir gelişmeyi kaçırma.
ABD destekli özel kuvvetlere saldırı! 10 asker öldü

Somali'nin güneyindeki Aşağı Şabel bölgesinde Eş Şebab ile hükümet güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.

Somali'nin güneyindeki Aşağı Şabel bölgesinde Eş Şebab ile hükümet güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.

Çatışma, ABD tarafından eğitilip donatılan özel askeri güçlerin bölgedeki ilerleme girişimi sonucu patlak verdi.

Çatışmada ABD tarafından eğitilen Somali özel kuvvetlerinden 10 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre saldırı pazar günü, Aşağı Şabel bölgesindeki Bulo Marir ile Kurtunwarey kasabaları arasında meydana geldi.

Saldırının, Somali özel kuvvetlerinin bölgede operasyon yürüttüğü sırada düzenlendiği ifade edildi. Operasyona ABD'ye ait hava unsurlarının da destek verdiği kaydedildi.

 

İlk belirlemelere göre saldırıda 10 asker ölürken, aynı birliklerden 3 askerin de yaralandığı ve yaralıların bölgeden tahliye edildiği aktarıldı.

Öte yandan Eş Şebab mensupları, Aşağı Şabel bölgesindeki Bulo Marir kasabasında konuşlu bulunan Uganda askerlerine ait bir askeri üssü de hedef aldı. Havan toplarıyla gerçekleştirilen saldırıda Uganda güçleri tarafında kayıplar yaşandığı rapor edildi.

Uganda birlikleri Somali'deki Afrika Birliği misyonlarının en temel bileşenlerinden biri niteliğinde. Uganda 2007 yılından bu yana Somali'de binlerce asker bulundurdu.

Somali'de sivillere karşı birçok ihlale karışan Uganda ordusu çatışmalarda çok sayıda askerini de kaybetti.

Son dönemde Uganda ordusunun yaşadığı kayıplarda artış yaşanıyordu.

Yaklaşık 20 yıldır süren saldırılara rağmen Afrika Birliği güçleri Eş Şebab'ı zayıflatmayı başaramadı. Bugün grup, ülkenin güney ve orta kesimlerinin yaklaşık yüzde 70'lik bir bölümünü kontrol altında tutuyor.

ABD ve İran anlaşması yürürlükte! Trump ve Kalibaf imzaladı!
ABD ve İran anlaşması yürürlükte! Trump ve Kalibaf imzaladı!

Gündem

ABD ve İran anlaşması yürürlükte! Trump ve Kalibaf imzaladı!

Newsom’dan Trump’a soruşturma suçlaması: "Başkan adayı olmayı düşündüğüm için peşimde"
Newsom’dan Trump’a soruşturma suçlaması: “Başkan adayı olmayı düşündüğüm için peşimde”

Dünya

Newsom’dan Trump’a soruşturma suçlaması: “Başkan adayı olmayı düşündüğüm için peşimde”

Trump bu sefer doğruyu söylemiş! İlk gemi geçti
Trump bu sefer doğruyu söylemiş! İlk gemi geçti

Dünya

Trump bu sefer doğruyu söylemiş! İlk gemi geçti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Zeynel

Bu işi kim planladığı belli gibi itrail ve finoları
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23