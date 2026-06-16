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Dünya Çin’den Hürmüz Boğazı çıkışı!
Dünya

Çin’den Hürmüz Boğazı çıkışı!

Yeniakit Publisher
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Çin’den Hürmüz Boğazı çıkışı!

Çin, küresel enerji ve ticaret açısından kritik önemdeki Hürmüz Boğazı’nda güvenli geçişlerin yeniden sağlanmasını beklediğini belirterek, bölgedeki gelişmeleri yakından izlediğini duyurdu.

Çin, küresel enerji ve ticaret açısından kritik önemdeki Hürmüz Boğazı’nda güvenli geçişlerin yeniden sağlanmasını beklediğini belirterek, bölgedeki gelişmeleri yakından izlediğini duyurdu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, düzenlediği basın toplantısında Hürmüz Boğazı'ndaki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Lin, boğazdan güvenli ve serbest geçişlerin en kısa sürede yeniden sağlanmasını umut ettiklerini belirterek, bu konuda bölge ülkeleri ve uluslararası toplumla temaslarını sürdürmeye hazır olduklarını ifade etti.

İran ile ABD arasında imzalanan mutabakat zaptının ilk aşamasında Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına ilişkin maddelerin yer aldığını kaydeden Lin, söz konusu gelişmeleri not ettiklerini söyledi.

Hürmüz Boğazı'nın uluslararası deniz taşımacılığı açısından stratejik bir geçiş noktası olduğuna dikkat çeken Çinli sözcü, bölgede istikrarın yeniden tesis edilmesinin hem bölge ülkelerinin hem de küresel toplumun ortak çıkarlarına hizmet edeceğini vurguladı.

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