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Gündem Silivri Belediye Başkanı dahil 18 kişi hakkında karar verildi
Gündem

Silivri Belediye Başkanı dahil 18 kişi hakkında karar verildi

Yeniakit Publisher
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Silivri Belediye Başkanı dahil 18 kişi hakkında karar verildi

Silivri Belediyesi’nde bazı işlemlerde usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 18 kişi hakkında karar verildi. Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu dahil 10 kişi tutuklandı.

stanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da arasında bulunduğu 18 şüphelinin sevk edildikleri Silivri Adliyesi'ndeki işlemleri tamamlandı.

Sulh Ceza Hakimliği, Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Aşkın Kaynar, Serdar Tuna, Gökhan Tuna, Adem Tuna, İbrahim Kömür, Aykut Batur, Fatih Yavuz, Yavuz Dirik ve Nihat Nahit Sarayönü'nün tutuklanmasına karar verdi.

 

Hakimlik, 8 şüphelinin ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına hükmetti.

Şüphelilerin adliyede işlemleri sürerken İBB Başkan Vekili Nuri Aslan ile bazı partililer de belediye binası önünde bekledi.

Öte yandan, serbest bırakılan şüphelilerden Naci Aydın adliyeden çıkarken yakınları tarafından alkışlandı. Bu duruma bazı CHP'lilerin tepki göstermesi üzerine adliye önünde kısa süreli bir tartışma yaşandı.

 

OPERASYON

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca, belediye nezdindeki bazı iş ve işlemlerin menfaat temini amacıyla kullanıldığı, belediyeye personel alınması, işletme devri ve kiralanması, imar, ruhsat, mühürleme, kaçak yapı, malvarlığı edinimi ile belediye taşınmaz satışı süreçlerinde usulsüzlükler bulunduğu tespit edilmişti.

Belediyeye ait tescil harici/park alanı niteliğindeki bir taşınmazın düşük bedelle satılması suretiyle 21 milyon 522 bin 717 lira kamu zararı oluştuğuna ilişkin bilirkişi tespiti yapılmıştı.

Tespitler doğrultusunda, Başsavcılık tarafından "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "örgüte üye olma", "rüşvet alma-verme", "irtikap", "nüfuz ticareti", "görevi kötüye kullanma", "ihaleye fesat karıştırma", "edimin ifasına fesat karıştırma", "imar kirliliğine neden olma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

 

Başsavcılık, isnat edilen eylemlerin örgütlü bir yapı içerisinde işlendiği, örgütün kurucusu ile yöneticisi olduğu değerlendirilen Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'yla hareket eden diğer şüphelilerin, belediye iş ve işlemleri üzerinde nüfuz kullanarak haksız menfaat temin ettiğine ilişkin kuvvetli şüphe bulunduğu gerekçesiyle şüpheliler hakkında gözaltı kararı vermişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Yavuz, CHP Silivri Belediye Meclis Üyesi Aykut Batur, Özel Kalem Müdürü Aşkın Kaynar, eski CHP Silivri İlçe Başkanı İbrahim Kömür, Silivri Belediyesi Zabıta Memuru Mustafa Demirayak, Özel Kalem Müdürü Aşkın Kaynar'ın şoförü Serdar Tuna, Özbingöl Plastik ve Alüminyum Doğrama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinde inşaat işçisi Yalçın Tuna, Erstream Yayıncılık AŞ'de satış personeli/emekli Pınar Kalaba, Martı Denizcilik ve Gemi İşletmeciliği AŞ'den Adem Kalaba, Spot Denizcilik AŞ'de sekreter/emekli Ayla Can, Bektaşoğlu Döviz Ticareti Sınırlı Yetkili Müessese AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Dirik, Saray Deniz Malzemeleri ve Yatçılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ortağı Nihat Nahit Sarayönü, Kale Şömine İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi şömine ustası Murat Tuna, Şah Otomotiv İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi şirket ortağı Gökhan Tuna, AYM Danışmanlık İnşaat Taahhüt Ticaret Limited Şirketi ortağı Naci Aydın, Adem Tuna ve Gökhan Bıçak yakalanmıştı.

Polis ekipleri belediye binasında da arama yapmıştı.

 

11 ŞÜPHELİNİN TUTUKLANMASI TALEP EDİLMİŞTİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 18 şüpheli sağlık kontrolünün ardından Silivri Adliyesine götürülmüştü.

Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "rüşvet alma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", Aşkın Kaynar, Serdar Tuna, Gökhan Tuna, Adem Tuna, İbrahim Kömür, Aykut Batur, Fatih Yavuz "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "rüşvet alma ve aracılık etme", Yavuz Dirik "suç işlemek amacıyla örgüte üye olma", "suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama", Adem Kalaba ile Nihat Nahit Sarayönü ise "rüşvet verme" suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Diğer 7 şüpheli ise adli kontrol tedbiri uygulanması istemiyle hakimliğe gönderilmişti.

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