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Türkiye ziyaretinden sonra dikkat çeken görüşme

Birleşik Arap Emirlikleri Prensi Muhammed bin Zayed, 12 yıl aradan sonra Pakistan'a gitti. Zayed burada Pakistan Başbakanı İmran Han ile bir görüşme yapacak.

06 Ocak 2019 Pazar 22:17
Türkiye ziyaretinden sonra dikkat çeken görüşme

Birleşik Arap Emirlikleri Prensi Muhammed bin Zayed, 12 yılın ardından Pakistan'ı ziyaret etti.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed, en son 2007 yılında ziyaret ettiği Pakistan'a, beraberindeki üst düzey heyetle birlikte gitti.

Pakistan Başbakanı İmran Han'ın kırmızı halı ile karşıladığı Muhammed bin Zayed, grup görüşmelerinin ardından İmran Han'la birebir görüşme gerçekleştirecek.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, ziyaret öncesinde yaptığı açıklamada iki ülke arasındaki ilişkilerin önemine dikkat çekerek, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "BAE, Pakistan'ın büyük bir ticaret ortağı ve yatırım kaynağı." ifadelerine yer verdi.

Türkiye ziyareti sonrası dikkat çeken ziyaret

BAE Prensi Muhammed bin Zayed'in, ocak ayı içerisinde Türkiye'ye gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Pakistan Başbakanı İmran Han'ı üst düzey bir heyetle ziyaret etmesi ise dikkat çekti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 22:17
  1. Pakistan
  2. BAE

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