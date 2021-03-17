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Spor Türkiye Ziraat Kupası Final maçı ne zaman? Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası final maçını kimle oynayacak?
Spor

Türkiye Ziraat Kupası Final maçı ne zaman? Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası final maçını kimle oynayacak?

Ziraat Türkiye Kupası son dakika haberler: Türkiye Ziraat Kupası Beşiktaş - Başakşehir yarı final maçı futbolseverlerin heyecanını celbetti. Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş ve Başakşehir maçının her dakikası nefesleri kesmeye yetti. Beşiktaş - Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçın 90 dakikası 2-2 beraberlikle noktalanında maçta uzatmaya gidildi. 102. dakikada Beşiktaş galibiyeti elde etti ve Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale çıkan takım oldu. Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nı son olarak 11 Mayıs 2011'de oynanan final maçıyla kazanmıştı. Peki Türkiye Ziraat Kupası Final maçı ne zaman? Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası final maçını kimle oynayacak? Ziraat Türkiye Kupası final maç saati kaç?

Yeniakit Publisher
2021-03-17 08:43:00 - 2021-03-17 08:44:19
Türkiye Ziraat Kupası Final maçı ne zaman? Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası final maçını kimle oynayacak?

Türkiye Kupası Yarı Final maçında Beşiktaş evinde Başakşehir ile karşılaştı. Vodafone Park'ta oynanan ve 90 dakikası 2-2 biten mücadeleyi Beşiktaş, uzatmalar sonunda 3-2 kazanarak adını finale yazdırdı.

Türkiye Ziraat Kupası Final maçı ne zaman?

Beşiktaş Türkiye Ziraat Kupası yarı final maçını kazanarak böylece 16. kez Türkiye Kupası’nda ismini finale yazdıryı başarı. Beşiktaş, 15 keç final oynadığı kupayı 9 defa evine götürmeyi başardı. Peki Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası final maçını kimle oynayacak? Beşiktaş'ın finaldeki rakibi, Antalyaspor ile Alanyaspor arasında oynanacak diğer yarı final maçı sonrasında belli olacak. Türkiye Kupası'nda finalin yapılacağı tarih ve oynanacağı stat, TFF tarafından daha sonra açıklanacak.

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