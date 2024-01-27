Işıkhan, emeklileri sadece ekonomik olarak değil sosyal olarak da güçlendirmeye devam edeceklerini belirterek, “2024 Emekliler Yılı kapsamında Bakanlık olarak, Türkiye Yüzyılının Emektarları Programı’nı hayata geçireceğiz” dedi.

Bu programla Türkiye’nin emektarlarına ahde vefa görevini yerine getirmeyi hedeflediklerini ifade eden Işıkhan, projenin, emeklilerin ekonomik refahı, sosyal refahı, çalışma yaşamıyla ilgili kültürel miras ve kuşaklar arası aktarım ve bilimsel faaliyetler olmak üzere 4 ana başlıkta yürütüleceğini bildirdi.