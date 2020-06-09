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Spor

Türkiye Yüzme Federasyonu çevrim içi söyleşilerine devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-06-09 10:30:53 -
Türkiye Yüzme Federasyonu çevrim içi söyleşilerine devam ediyor

ANKARA (AA) - Türkiye Yüzme Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evde kalan sporcu ve antrenörlere yönelik on-line söyleşilerini sürdürüyor.

Federasyondan yapılan açıklamada, bu haftaki söyleşide Yüzme Milli Takımı Antrenörü Memduha Alptogan'ın konuk edileceği belirtildi.

Herkese açık olacak "Antrenörlük ilke ve yöntemleri" konulu söyleşinin, 11 Haziran Perşembe günü saat 17.00'de "Zoom" uygulaması üzerinden canlı gerçekleştirileceği kaydedildi.


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