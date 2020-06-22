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Spor

Türkiye Yüzme Federasyonu çevrim içi söyleşilerine devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-06-22 16:58:32 -
Türkiye Yüzme Federasyonu çevrim içi söyleşilerine devam ediyor

ANKARA (AA) - Türkiye Yüzme Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evde kalan sporcu ve antrenörlere yönelik çevrim içi söyleşilerini sürdürüyor.

Federasyondan yapılan açıklamada, bu haftaki söyleşide Milli Takım Yıldızlar Sorumlusu Gürken Eröksüz'ün konuk edileceği belirtildi.

Gürken Eröksüz, herkese açık olacak "Atletik kariyerde antrenörün rolü" konulu söyleşide öğrencisi milli yüzücü Gizem Güvenç'in olimpiyatlara hazırlık sürecinden de bahsedecek.

Söyleşinin 25 Haziran Perşembe günü saat 19.00'da "Zoom" uygulaması üzerinden canlı gerçekleştirileceği kaydedildi.

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