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Spor Türkiye Yürüyüş Ligi'nde Diyarbakır'daki yarışlar yapıldı
Spor

Türkiye Yürüyüş Ligi'nde Diyarbakır'daki yarışlar yapıldı

Büyük erkek ve kadınlarda ENKA Spor şampiyon oldu - Milli atlet Salih Korkmaz, 5000 metre pist yürüyüşte Türkiye rekorunu geliştirdi

Yeniakit Publisher
2020-09-17 10:48:51 -
Türkiye Yürüyüş Ligi'nde Diyarbakır'daki yarışlar yapıldı


ANKARA (AA) - Diyarbakır'da düzenlenen Türkiye Yürüyüş Ligi yarışlarında büyük erkek ve kadınlarda ENKA Spor Kulübü şampiyon oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Diyarbakır'da gerçekleştirilen Türkiye Yürüyüş Ligi yarışmaları tamamlandı. Yarışlar büyüklerde 5000 metre pist yürüyüş kategorisinde gerçekleştirildi.

Büyük erkeklerde 4, kadınlarda da 5 kulübün katılım sağladığı yarışlarda iki şampiyonluğu da ENKA Spor Kulübü elde etti.


- Salih Korkmaz, Türkiye rekorunu geliştirdi


Büyük erkekler 5000 bin metrede ilk sırayı alan Türkiye rekortmeni Salih Korkmaz, 19.23.0'lık derecesiyle kendisine ait 19.30.79'luk eski rekoru geliştirirken PTT'den Şahin Şenoduncu ikinci, ENKA'dan Abdülselam İmuk da üçüncü oldu.

Kadınlarda ise Meryem Bekmez, 23.55.0 ile birinci olurken, Kader Dost ikinci, Ayşe Tekdal da üçüncü sırada yer aldı.

Yarışmalar sonunda büyük kadınlarda ENKA birinci, PTT ikinci, Hatay Büyükşehir Belediyespor ise üçüncü oldu. Büyük erkeklerde ise ENKA'nın ardından PTT ikinci, Malatya Büyükşehir Belediyespor da üçüncülüğü elde etti.

Erkekler 18 yaş altı şampiyonluğunu Batman Petrolspor, 20 yaş altı şampiyonluğunu da PTT kazanırken kadınlarda her iki kategoride de şampiyonluklar ENKA'nın oldu.

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