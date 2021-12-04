Türkiye, Yunanistan’dan ürküyormuş!

Münübe Yılmaz

Boyuna posuna bakmadan Türkiye ile aklınca silahlanma yarışına giren Yunanistan’ın havasından geçilmiyor… Ülkenin önde gelen gazetelerinden biri olan Kathimerini’de Yunanistan eski Genelkurmay Başkanı Mikhail Kostarakos imzasıyla yayınlanan bir yazı, Atina yönetiminin tam anlamıyla rüya âleminde yaşadığını ortaya koydu. “Türkiye'nin Dedeağaç için timsah gözyaşları” başlıklı yazıda, son zamanlarda Atina ve Washington arasında imzalanan savunma anlaşmalarının Türkiye’yi ürküttüğü iddia edildi.

Erdoğan şaşkınlıkla izliyormuş

ABD’nin Yunanistan’a silah vermesini “hata” olarak nitelendiren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kaygısını gözler önüne serdiğini ileri süren Kostarakos, yazısının devamında “Erdoğan'ın ifade etmeye çalıştığı şey, ABD'nin Yunanistan'ı Türkiye'ye tercih etmesinden duyduğu dehşet ve bu değişikliğin nelere yol açtığı konusundaki şaşkınlığıdır. O ve analistleri, güney ve güneydoğu Avrupa'nın güvenlik mimarisine yönelik stratejinin yavaş ama emin adımlarla değiştiğini ve bunun kesinlikle Türkiye'nin yararına olmadığını şimdiye kadar açıkça anladılar” herzelerini yumurtladı.

Rahatsızlığın sebebi bakın neymiş

Avrupa'nın savunma duvarının Bulgaristan, Romanya ve Orta Avrupa'dan Baltık ülkelerine kadar uzanması gerektiğinin ortaya çıktığını belirten Kostarakos ayrıca, “İşte Yunanistan bu yeni düzenin hayati bir parçası. Çünkü iç savunma hattı Girit'teki Souda Körfezi'nden başlayıp adalar üzerinden Dedeağaç'a ve oradan da kara yoluyla kuzeye uzanıyor. Amerika ve Yunanistan'ın filoları, gerektiğinde Ege'de ‘ahşap duvarlar’ örecek. Adaların bu plandaki rolü bir noktada yeniden gözden geçirilmelidir. Bu nedenle, Dedeağaç, özellikle askeri kuvvetlerin hızlı bir şekilde konuşlandırılmasıyla ilgili olarak bu stratejik yaklaşımın anahtarıdır ve aynı zamanda stratejik ve operasyonel açıdan önemli bir kara çıkarma deniz limanıdır. Erdoğan'ın rahatsızlığının nedenleri açıktır. O, öngörülemeyen davranışları nedeniyle Batı'nın planlarının dışında bırakıldığını ve Türkiye'nin yavaş yavaş ‘duvar’ın diğer tarafına geçtiğini görüyor” görüşlerini savundu.

“Kemalist eğilimlerden uzaklaşıyor”

Türkiye’nin, Batı yanlısı Kemalist eğilimlerinden gitgide uzaklaştığını da yazan Kostarakos, “Bu uzaklaşma, aynı zamanda Türkiye’nin bölgesel bir rol üstlenmesinin de önüne set çekiyor. Tüm bunların sorumluluğu tamamen Erdoğan'ın omuzlarında” dedi.