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Aktüel

Türkiye, Yunanistan'da yetkililerin beyanatlarıyla halkı kışkırtmalarını ve Türk bayrağının Selanik’te yakılmasına izin verilmesini şiddetle kınadı.

Yeniakit Publisher
2020-07-25 09:24:51 -
Türkiye, Yunanistan'da yetkililerin beyanatlarıyla halkı kışkırtmalarını ve Türk bayrağının Selanik’te yakılmasına izin verilmesini şiddetle kınadı.
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