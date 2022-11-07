Türkiye-Yunanistan savaşı çıkarsa ABD savaşa girecek mi? ABD açıkladı

Yunanistan'da gündem bir kez daha Türkiye. Ege'deki tansiyon Atina'dan gelen açıklamalar ile yükselmeye devam ederken Yunan basını sayfalarını bir kez daha savaş senaryolarına ayırdı.

'Türkiye Yunanistan'a saldırırsa ABD ne yapacak?' sorusunu yüksek sesle soran komşu basını bu defa bu soruyu ABD'nin Yunanistan Büyükelçisi George Tsounis'e yöneltti.

Hürriyet'in haberine göre ANT1'e konuşan ABD'li elçi Yunanistan-Türkiye ilişkilerindeki krize ve ABD'nin olası bir sıcak olaya tepkisine kapsamlı bir şekilde değindi.

Tsounis, 'Birincil ilke, Yunanistan ve Türkiye'nin farklılıklarını diplomatik olarak ve Uluslararası Hukuka uygun olarak tartışması ve çözmesi gerektiğidir. Başka seçenek yok' ifadelerini kullandı.

Hem Türkiye hem de Yunanistan'ın saygı duyulan müttefikler ve NATO'nun çok önemli üyeleri olduğunun altını çizen ABD'li elçi sözlerine şöyle devam etti;

"Bunu yapmak için sürekli olarak Yunanistan ve Türkiye ile görüşüyoruz. Çünkü hem Yunanistan'ın hem de Türkiye'nin barış aradığını biliyorum. Birçok ilişkide farklılıklar vardır. Ancak bu durumda barış birincil ilkedir ve ancak diplomatik olarak sağlanabilir."

Savaş çıkarsa ABD ne yapacak?

Olası bir saldırıda ABD'nin Yunanistan'ın yanında yer alıp yer almayacağı sorusu üzerine ABD'li elçi 'Yunan ordusu vatanı koruyabilir' diyerek ABD'nin çatışmaya müdahil olmayacağının sinyalini verdi.

Tsounis, 'Ancak ABD büyükelçisi olarak ABD, barış için yorulmadan çalışacak' dedi.

ABD'den destek alabilmek için yoğun çaba harcayan Yunan basınının planı ABD'li elçinin açıklaması ile karşılık bulamadı.