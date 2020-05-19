Türkiye Yörük Dernekleri Gönül Seferberliği’nden 19 Mayıs mesajı

Türkiye Yörük/Türkmen Dernekleri Gönül Seferberliği Yürütme Kurulu Başkanı Abdullah Duman, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

19 Mayıs dolayısıyla yayımladığı mesajda kökü mazide gözü atide olan kadim toplumların hayatlarında sayısız mitleri olduğunu ifade eden Türkiye Yörük/Türkmen Dernekleri Gönül Seferberliği Yürütme Kurulu Başkanı Abdullah Duman, bu mitlerin bazılarının kederlendirdiğini bazılarının da toplumu atiye taşıyacak önemli şuurlanmalara zemin hazırladığını ve her iki halde de alınacak ibretlik derslerin olduğunu aktardı.

Mesajında 19 Mayıs 1919 tarihine değinen Duman, şunları kaydetti:

"19 Mayıs 1919 tarihi; Türk Milleti için önemli dönüm noktalarından birisidir. Kaderin kedere dönüştürülmeye çalışıldığı buhran yıllarında emperyalizme karşı bir kurtuluş meşalesinin Türk Milletini aydınlattığı gündür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Yörükler ile sohbetlerinde Peygamberimiz Hz. Muhammed’in hayatından bahsettiği ve peygamberimizin Medine’ye hicretinden örnekler vererek güvenli bölgelerde bir istiklal ve hürriyet meşalesinin yakılması gerekliliğinden bahsettiği büyüklerimiz tarafından anlatılırdı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ifadesiyle 19 Mayıs 1919 tarihi, hürriyetimiz için Samsun’a bir hicret yürüyüşüdür. Bu kutlu gün daha sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Türkiye Cumhuriyeti Devletini kurup bir kutsal emanet olarak, emanet ettiği Türk gençliğine bayram oldu. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ilk olarak 1926 yılında Gazi Günü olarak Samsun’da kutlanmıştır. 24 Mayıs 1935’de Atatürk Günü olarak resmiyet kazanmış, 20 Haziran 1938 tarihinde ’Gençlik ve Spor Bayramı’ olarak kutlandı. 12 Eylül 1980 darbesinden sonra da ’Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’ adıyla Türk Milleti ve Türk Gençliği tarafından kutlanmaya başlanmıştır. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutluyor, bu vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını ve nice şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle yad ediyoruz."