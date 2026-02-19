  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Ramazan
Sahur kesinlikle atlanmamalı: Ramazanda hatalı beslenme mide sorunlarına yol açabilir
Giriş Tarihi:

Sahur kesinlikle atlanmamalı: Ramazanda hatalı beslenme mide sorunlarına yol açabilir

Ramazan ayının en önemli merkezleri iftar ve sahurda dengeli beslenmeye dikkat etmekte yarar var.

Foto - Sahur kesinlikle atlanmamalı: Ramazanda hatalı beslenme mide sorunlarına yol açabilir

Lokman Hekim Etlik Hastanesi Uzman Diyetisyeni Ayten Altunsaray Akkaya, ramazanda uzun süren açlığın ardından yapılan hatalı beslenmenin mide sorunları ve kilo artışına neden olabileceğini belirterek, iftar ve sahurda dengeli beslenmenin önemine dikkati çekti.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Akkaya, oruç tutarken amaçlanan faydanın korunabilmesi için hızlı ve kontrolsüz yemek tüketiminden kaçınılması gerektiğini ifade etti.

Akkaya, iftarda en sık yapılan hatanın kısa sürede fazla miktarda yemek olduğunu belirterek, orucun su ve hurma ile açılmasını, ardından ılık bir çorba tüketilmesini ve ana yemeğe geçmeden önce 10-15 dakika ara verilmesini önerdi.

Bu sürenin sindirimi kolaylaştırdığını ve porsiyon kontrolüne yardımcı olduğunu aktaran Akkaya, ana öğünde kızartmalar yerine ızgara veya haşlama protein kaynakları, sebze yemekleri ve ölçülü miktarda tam tahıl tercih edilmesi gerektiğini kaydetti.

Akkaya, sahurun günün en kritik öğünü olduğuna işaret ederek, sahur yapılmadan tutulan orucun gün içinde yorgunluk ve kan şekeri dalgalanmalarına yol açabileceğini belirtti.

Protein açısından zengin yumurta, peynir ve yoğurt gibi besinlerin yanı sıra tam buğday ekmeği ve yulaf gibi kompleks karbonhidratların daha uzun süre tokluk sağladığını vurgulayan Akkaya, aşırı tuzlu ve şekerli gıdalardan uzak durulması gerektiğini ifade etti.

Akkaya, iftar ile sahur arasında yeterli su tüketiminin önemine değinerek, çay ve kahvenin su yerine geçmediğini hatırlattı.

Tatlı tercihinde ise şerbetli ürünler yerine sütlü tatlılar veya meyvenin daha uygun olduğunu anlatan Akkaya, ramazan ayında önemli olanın fazla yemek değil, bilinçli ve dengeli beslenmek olduğunu kaydetti.

