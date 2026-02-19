Tek batında 9 kuzu doğurdu Dokuz doğurmak gerçek oldu

  • İSTANBUL
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde "sakız" cinsi bir koyun, tek batında 9 kuzu doğurdu.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde "sakız" cinsi bir koyun, tek batında 9 kuzu doğurdu.

Pınarkent Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Cemil Doğan, AA muhabirine, tekstil işiyle uğraştıktan sonra hobi amacıyla 6 yıl önce 4 koyunla küçükbaş yetiştiriciliğine başladıklarını söyledi.

Koyununun 9 kuzu doğurmasının mutluluğunu yaşadığını ifade eden Doğan, "Koyunlarımızın sürekli 4-5 doğumları vardı. Bir sefer 6 olmuştu ama 9'u ilk defa oldu, hepsi yaşıyor. Çok şaşırdık. Önce 'Başka bir koyun doğurdu da kaçtı mı?' diye düşündük ama öyle olmadığını fark ettik. İnanamadık ilk başta. Emzirmeye başlayınca annesi bütün yavruları kabul etti. O yüzden sevinçliyiz." diye konuştu.

Veteriner hekim Lütfi Emreoğlu ise "9 olması çok nadir bir durum. Bu da koyunun yumurtalıklarıyla alakalı. En fazla 7 doğum kayıtlı. Zaten sakız ırkı koyunlar normal şartlarda tek batında 5-6 yavru doğurabiliyor ama bu istisnai bir durum." ifadelerini kullandı.

