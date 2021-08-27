Türkiye yeni güne Konya'daki katliam gibi kazayla uyandı!
Konya'da patlayıcı madde yüklü TIR ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
İsmail Y. idaresindeki patlayıcı madde yüklü TIR, Konya-Aksaray karayolunun 60. kilometresinde karşı yönden gelen kamyonetle çarpıştı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada, kamyonette bulunan 6 kişi yaşamını yitirdi, TIR sürücüsü ile komyonette bulunan 1 kişi yaralandı.
Yaralılar, Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.