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Gündem Türkiye yeni güne Konya'daki katliam gibi kazayla uyandı!
Gündem

Türkiye yeni güne Konya'daki katliam gibi kazayla uyandı!

Konya'da patlayıcı madde yüklü TIR ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-27 09:18:00 -
Türkiye yeni güne Konya'daki katliam gibi kazayla uyandı!

İsmail Y. idaresindeki patlayıcı madde yüklü TIR, Konya-Aksaray karayolunun 60. kilometresinde karşı yönden gelen kamyonetle çarpıştı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada, kamyonette bulunan 6 kişi yaşamını yitirdi, TIR sürücüsü ile komyonette bulunan 1 kişi yaralandı.

Yaralılar, Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

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